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Hakeri koji govore ruski razvili su AI agenta koji je izveo ono što bi mogao da bude prvi potpuno automatizovani sajber napad, saopštio je danas Gugl.

Odeljenje te kompanije zaduženo za obaveštajne podatke o sajber-pretnjama saopštilo je da je otkrilo hakere koji koriste veštačku inteligenciju kako bi prvi put u potpunosti automatizovali otkrivanje i iskorišćavanje bezbednosnih ranjivosti, bez ljudskog učešća u tom procesu, preneo je Politiko.

Prema navodima Gugla, meta napada su bile francuske internet stranice iz oblasti medija, zabave i obrazovanja, a AI agenti su samostalno pronalazili softverske propuste i načine za njihovo iskorišćavanje.

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Foto: Shutterstock AI Generator/Shutterstock

Veštačka inteligencija menja način izvođenja sajber-napada

Ovaj razvoj događaja mogao bi da označi prekretnicu u korišćenju veštačke inteligencije za sajber-napade, što je u centru pažnje medija i izaziva zabrinutost među kreatorima politika još od aprila, kada je američka kompanija za razvoj veštačke inteligencije Antropik predstavila specijalizovani model "Mythos", navodi evropski portal.

Do sada čak ni najnapredniji modeli veštačke inteligencije nisu mogli u potpunosti samostalno da izvode sajber-napade.

Često im je bilo potrebno usmeravanje stručnih hakera ili njihova intervencija radi ispravljanja grešaka.

Ključna promena ogledala se u tome što modeli veštačke inteligencije omogućavaju hakerima da ubrzaju napade i učine ih preciznije usmerenim na određene mete.

(Kurir.rs/Tanjug)

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