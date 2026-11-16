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Kremlj koristi falsifikovane izveštaje sa ratišta kako bi izvršio pritisak na Zapad da prihvati netačnu liniju fronta u Ukrajini kao osnovu za pregovore o prekidu vatre, saopštio je Institut za proučavanje rata (ISW) 15. novembra.

Ruski vojni blogeri nastavljaju da kritikuju široko rasprostranjenu praksu falsifikovanja izveštaja sa fronta unutar ruske vojske.

Ruski vojni bloger Jurij Kotenok izjavio je 14. novembra da ruski komandanti rutinski predstavljaju ograničene jurišne i izviđačke operacije kao zauzimanje čitavih naselja.

Prema Kotenoku, ruska vojna komanda podstiče oficire da preuveličavaju teritorijalne dobitke kako bi napredovali u karijeri.

Ruski vojni blogeri ovu praksu nazivaju "lepim izveštajima".

Navodno, iskrivljavanje informacija postaje sve izraženije kako izveštaji prolaze kroz više nivoe komandnog lanca.

Ruski zvaničnici su u više navrata objavljivali zauzimanje istih naselja, istovremeno prećutkujući ukrajinske kontranapade, tvrdi ovaj bloger.

1/8 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

ISW procenjuje da visoki ruski vojni zvaničnici verovatno imaju netačnu predstavu o stanju na frontu i stvarnom obimu teritorije koju kontrolišu ruske snage.

Putin koristi preuveličane vojne uspehe za pritisak na Zapad

Prema navodima instituta, ruski predsednik Vladimir Putin i načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov više puta su koristili ove preuveličane izveštaje kako bi izvršili pritisak na Ukrajinu, SAD i Zapad da prihvate maksimalističke teritorijalne zahteve Moskve.

ISW je kao najnoviji primer takve strategije naveo trilateralne pregovore Ukrajine, Rusije i SAD, održane 10. i 11. novembra u Abu Dabiju.

Tvrdnje Moskve o uspesima na bojnom polju znatno prevazilaze stvarno stanje na terenu.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Putin je u oktobru tvrdio da su ruske snage od početka 2026. godine zauzele približno 6.500 kvadratnih kilometara teritorije i 310 naselja.

Međutim, nezavisne procene pokazuju da su neto teritorijalni dobici Rusije od januara do septembra iznosili oko 144,5 kvadratnih kilometara, što je približno 45 puta manje od Putinovih tvrdnji.