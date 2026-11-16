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Mapa Dnjepra kod Hersona koja prikazuje ukrajinsku i rusku kontrolu nad suprotnim obalama reke, Antonovski most i razdaljinu od oko 1,1 kilometar.

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Ruska vojska već četiri godine ne uspeva da povrati kontrolu nad gradom Hersonom i zapadnom obalom Dnjepra, sa koje se povukla u novembru 2022. godine. Uprkos tome što je Moskva čitavu Hersonsku oblast proglasila delom Ruske Federacije, njene snage nisu uspele da uspostave trajno uporište na suprotnoj obali reke, što predstavlja jedan od najupečatljivijih neuspeha ruske vojne kampanje u Ukrajini.

Herson je bio prvi i jedini administrativni centar jedne ukrajinske oblasti koji su ruske snage zauzele nakon početka invazije u februaru 2022. godine. Grad je pao pod rusku kontrolu početkom marta, ali je već u novembru iste godine ruska vojska bila primorana da se povuče.

Satelitski prikaz Dnjepra kod Hersona sa Antonovskim mostom, ukrajinskom kontrolom zapadne obale, ruskom kontrolom istočne obale i označenom širinom reke od oko 1,1 kilometar. Foto: AI

Povlačenje je usledilo nakon višemesečne ukrajinske kontraofanzive, tokom koje su ukrajinske snage sistematski napadale ruske linije snabdevanja, mostove i logističku infrastrukturu.

Ruska vojska povukla se na istočnu, odnosno levu obalu Dnjepra, dok je Ukrajina 11. novembra 2022. godine ponovo uspostavila kontrolu nad Hersonom.

1/8 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Grad koji je Moskva proglasila ruskim ostao je pod kontrolom Ukrajine

Posebno je značajno što je Rusija samo nekoliko nedelja pre povlačenja, 30. septembra 2022. godine, proglasila aneksiju Hersonske oblasti, zajedno sa Donjeckom, Luganskom i Zaporoškom oblašću.

Aneksija, koju međunarodna zajednica najvećim delom ne priznaje, podrazumevala je ruske teritorijalne pretenzije na čitavu Hersonsku oblast, uključujući i teritorije koje ruska vojska nije kontrolisala.

Međutim, već 9. novembra ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio je povlačenje sa zapadne obale Dnjepra, nakon što je general Sergej Surovikin ocenio da održavanje ruskih položaja više nije izvodljivo.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tako je Moskva izgubila kontrolu nad administrativnim centrom oblasti koju je prethodno formalno proglasila svojom teritorijom.

Četiri godine kasnije, osnovni problem ostaje nerešen. Rusija kontroliše najveći deo istočne obale Dnjepra u Hersonskoj oblasti, ali ne i grad Herson i značajan deo teritorije zapadno od reke.

Dnjepar postao prepreka koju ruska vojska ne uspeva da savlada

Dnjepar predstavlja jednu od najvećih prirodnih prepreka na ukrajinskom ratištu. U području Hersona reka se račva u više rukavaca, između kojih se nalaze ostrva, močvarni tereni i poplavna područja.

Prelazak takve prepreke zahteva mnogo više od jednostavnog prebacivanja vojnika na drugu obalu.

Za uspešnu ofanzivu neophodno je uspostaviti mostobran, dopremiti teško naoružanje, obezbediti neprekidno snabdevanje i zaštititi komunikacione pravce od artiljerijskih udara i bespilotnih letelica.

Upravo su problemi sa snabdevanjem preko Dnjepra bili jedan od ključnih razloga zbog kojih je ruska vojska 2022. godine napustila Herson.

Ukrajinski napadi na Antonovski most i druge prelaze ozbiljno su ugrozili rusku logistiku, zbog čega je održavanje velikih vojnih formacija na zapadnoj obali postalo izuzetno teško.

1/11 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS, AP/Russian Defense Ministry Press Service

Nakon povlačenja, ruske snage nastavile su da izvode artiljerijske i vazdušne napade na Herson, kao i manje operacije u području rečnih ostrva.

Međutim, takve aktivnosti nisu isto što i uspešna operacija prelaska reke sa ciljem trajnog zauzimanja teritorije.

Ruska vojska nije uspela da ponovi prodor iz početne faze invazije, kada je napredovala iz pravca Krima i uspostavila kontrolu nad Hersonom.

Herson ostaje simbol raskoraka između ruskih ambicija i stvarnosti

Herson ima poseban politički značaj jer je njegovo zauzimanje u prvim nedeljama invazije predstavljalo jedan od najvećih ruskih uspeha.

Njegov gubitak osam meseci kasnije pokazao je da ruska vojska, uprkos početnim prodorima, nije bila sposobna da trajno zadrži sve osvojene teritorije.

Za Ukrajinu je oslobađanje Hersona predstavljalo jednu od najvažnijih pobeda u ratu, dok je za Rusiju značilo gubitak jedinog zauzetog regionalnog administrativnog centra.

Četiri godine kasnije, grad ostaje pod ukrajinskom kontrolom, iako je izložen čestim ruskim napadima.

Time Herson ostaje jedan od najjasnijih primera razlike između teritorijalnih zahteva Moskve i stvarne situacije na bojnom polju.

Rusija je Hersonsku oblast proglasila svojom, ali njena vojska ni četiri godine nakon povlačenja nije uspela da se vrati u njen administrativni centar.