Slušaj vest

Forenzički stručnjak Majkl Frimen veruje da je smrt osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina u zatvoru bila posledica ubistva, a ne samoubistva.

Govoreći za emisiju BBC njuznajt, profesor Majkl Frimen rekao je da, nakon što je pregledao dokumentaciju njujorškog medicinskog veštaka, veruje da je Džefri Epstin zadavljen, najverovatnije s leđa.

Medicinska veštakinja koja je obavila obdukciju zaključila je 2019. godine da su Epstinove povrede u skladu sa samoubistvom i da nije bilo dokaza o odbrambenim povredama koje bi se očekivale da je njegova smrt bila posledica ubistva.

Epstin je pronađen mrtav u zatvoru 10. avgusta 2019. godine u Njujorku, dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Doktorka Barbara Sampson, tadašnja glavna medicinska veštakinja, koja je nakon obdukcije Epstinovu smrt okarakterisala kao samoubistvo, ranije je izjavila:

„Čvrsto stojim iza naše odluke o uzroku i načinu smrti gospodina Epstina. Uzrok smrti je vešanje, a način smrti je samoubistvo.“

BBC je kontaktirao Sampson radi komentara.

Frimen je radio kao stručnjak za utvrđivanje uzroka smrti za državne tužioce u SAD u slučajevima smrti osoba koje su se nalazile u policijskom pritvoru, uključujući i slučaj Džordža Flojda u Minesoti.

On je objavio svoje istraživanje i dokumentaciju njujorškog medicinskog veštaka, koju je dobio od Epstinovog brata Marka Epstina, nakon što je u ponedeljak uveče predstavio svoje nalaze na Univerzitetskom koledžu u Londonu.

Frimen, koji nije video telo, zasnovao je svoje zaključke na dokumentaciji i fotografijama iz izveštaja medicinskog veštaka koje mu je dostavio Mark Epstin, koji je oduvek tvrdio da je njegov brat ubijen.

Frimen je rekao da je njegova analiza nezavisna i da ga Mark Epstin nije platio.

On je za BBC rekao da smatra da postoje znaci koji ukazuju na napad na Epstina, uključujući duboko krvarenje u predelu levog ramena i povrede koje izgledaju kao da su nastale usled udaraca u lice.

Džefri Epstajn Foto: Palm Beach Sheriff's office / Zuma Press / Profimedia

Frimen je rekao da veruje da dokazi najviše odgovaraju davljenju pomoću omče, nakon čega je ta ista omča verovatno upotrebljena da bi telo bilo obešeno o krevet na sprat.

Rekao je da se iznad traga omče na Epstinovom vratu čine vidljivim tragovi noktiju, što bi „bilo u skladu sa davljenjem, naročito s leđa, kao i sa pokušajem žrtve da ukloni omču sa vrata“.

Rekao je da se „povrede i način na koji je telo pronađeno ne poklapaju. Preostaje samo jedno objašnjenje, a to je da je smrt bila posledica ubistva“.

Medicinski veštak koji je tada obavio obdukciju rekao je Kancelariji generalnog inspektora Ministarstva pravde SAD da su Epstinove povrede više odgovarale i ukazivale na samoubistvo vešanjem nego na ubistvo davljenjem, dodajući da nije bilo dokaza o odbrambenim povredama kakve se uočavaju kod žrtava davljenja.

Frimen je rekao da bi u istrazi smrti vešanjem u pritvoru očekivao da postoji fotografija tela pre nego što je ono skinuto.

Prema istrazi Ministarstva pravde SAD o Epstinovom boravku u zatvoru, čuvar koji je pronašao Epstina odmah je pozvao drugog kolegu da pomogne, spustio Epstinovo telo na pod i započeo pokušaje reanimacije.

Epstinova smrt dogodila se mesec dana nakon što je nakratko stavljen pod nadzor zbog opasnosti od samoubistva, navodi se u izveštaju Ministarstva pravde SAD.

Na pitanje ko je mogao da ubije Epstina ako je njegovo tumačenje dokaza tačno, Frimen je rekao da „nema predstavu“.

„To nije nešto o čemu imam mišljenje. To nije deo bilo kakve istrage koju sam sproveo“, rekao je.

Epstin je 2008. godine osuđen zbog podvođenja maloletnice radi prostitucije, zbog čega je registrovan kao seksualni prestupnik.

Izbegao je strogu zatvorsku kaznu zahvaljujući sporazumu o priznanju krivice.