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Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Šikorski optužio je rusko rukovodstvo da su mu osvajanje teritorija i razaranje Ukrajine važniji od životnih uslova sopstvenih građana, ističući da 11 miliona Rusa nema toalet u kući.

Njegova objava na društvenim mrežama usledila je nakon izveštaja da je Moskva ponovo zatražila ograničavanje raspoređivanja snaga NATO-a i prekid vojne pomoći Ukrajini, piše Kyiv Post.

"Nedavni zahtevi ruske vlade ukazuju na večiti problem njihove političke kulture. Važnije im je da osvoje neki strani grad za koji niko od njih nikada nije čuo nego da se pobrinu za 11 miliona Rusa koji u svojim domovima nemaju toalet", poručio je Šikorski.

Moskva ponovo traži povlačenje NATO-a

Kritike Šikorskog poklapaju se sa izveštajima da je Rusija tokom novih pregovora o ratu u Ukrajini ponovo iznela opsežne zahteve za povlačenje vojnih snaga NATO-a iz Evrope.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Putin, Džared Kušner i Stiv Vitkof, pregovori u Kremlju Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

Prema pisanju Njujork tajmsa, nepotpisani ruski dokument, predstavljen američkim izaslanicima u Moskvi u četvrtak, ponavlja niz zahteva iznetih neposredno pre početka invazije.

Predlozi uključuju vraćanje snaga NATO-a na položaje iz 1997. godine, zabranu daljeg širenja Alijanse i prekid isporuka zapadnog oružja Ukrajini.

Dokumentom se traže i ograničenja vojnih aktivnosti NATO-a u istočnoj Evropi, promene u sporazumima o deljenju nuklearnog oružja, kao i ograničavanje učešća Ukrajine u odbrambenim politikama Evropske unije.

Stanje iz 1997. godine prethodi ulasku Poljske u NATO. Poljska se pridružila Alijansi zajedno sa Češkom i Mađarskom 12. marta 1999. godine, dok su Estonija, Letonija i Litvanija pristupile 2004. godine.

Zbog toga se bezbednosni položaj Poljske i baltičkih država našao u središtu rasprave o ruskom predlogu.

Poljski premijer Donald Tusk osudio je ove zahteve u četvrtak u Dablinu. Upozorio je da bi njihovo prihvatanje ugrozilo bezbednost Poljske.

1/7 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk Foto: Gabrielle CEZARD / Sipa Press / Profimedia, EPA Ronald Wittek

Šikorski: Umesto Rusije, na samitu treba da bude EU

Šikorski je svoje kritike proširio u ponedeljak, po dolasku na sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije.

Rekao je da bi planirani sastanak lidera SAD, Kine i Rusije nepotrebno uzdigao Moskvu na nivo globalne sile, što ona, prema njegovom mišljenju, više nije, prenosi portal Babel.

Poljski ministar predložio je drugačiji format samita, na kojem bi učestvovali Kina, SAD i Evropska unija.

Naglasio je i da uspešni pregovori o ratu zahtevaju pritisak na agresora, a ne na Ukrajinu.

Šikorski se osvrnuo i na sankcije, ističući da ih treba redovno ažurirati jer se kompanije i strukture koje Rusiji pomažu u trgovini i transportu nafte neprestano menjaju.

Gubitak evropskog energetskog tržišta opisao je kao jednu od najtežih posledica sankcija za Moskvu.

Ovim izjavama Šikorski je povezao spor oko samita sa širim evropskim stavom da pregovori koji utiču na bezbednost Evrope moraju uključivati i evropske vlade.

Poljska deo evropskog pregovaračkog tima

Evropski lideri već su dogovorili pregovarački tim koji čine institucije Evropske unije i zemlje grupe E5: Francuska, Nemačka, Italija, Poljska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta potvrdio je taj dogovor u petak, nakon neformalnog sastanka u Dablinu.

Košta je rekao da će Evropa usklađivati svoje stavove, ali i da jedino Ukrajina ima legitimitet da odlučuje o pitanjima svoje teritorije i suvereniteta.

1/8 Vidi galeriju Radoslav Šikorski, ministar spoljnih poslova Poljske Foto: Evgeniy Maloletka/AP, SERGEY DOLZHENKO/EPA

Evropskoj uniji dodelio je centralnu ulogu u razgovorima o evropskoj budućnosti Ukrajine, njenoj obnovi i prosperitetu, dok je bezbednosne garancije smestio u okvir "koalicije voljnih", u koordinaciji sa NATO-om.

I Ujedinjeno Kraljevstvo odbacilo je ruske zahteve za pregovorima o evropskoj odbrani, kao i ograničenja koja bi uticala na savezničko nuklearno odvraćanje.

Sličnu poruku poslao je i ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha. Poručio je da bi Rusija trebalo da prekine agresiju umesto da traži nove sfere uticaja u Evropi.

Evropska deklaracija o bezbednosti, objavljena u četvrtak u Dablinu, potvrdila je podršku suverenitetu Ukrajine i njenim međunarodno priznatim granicama.