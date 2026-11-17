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Ukrajina je, drugu noć zaredom lansirala najveći broj dronova na Rusiju od početka rata, a Kerčki most koji povezuje Krim sa ruskim kopnom pogođen je i oštećen tokom kombinovanog udara krstarećim raketama Flamingo i dronovima.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci napada i njegove posledice.

Na jednom od njih vidi se da su se čitav jedan luk mosta i automobilska traka urušili su se u vode Kerčkog moreuza.

Ministarstvo odbrane Rusije je jutros saopštilo da je tokom protekle noći vojska te zemlje uništila 1.441 ukrajinski dron u 22 federalne oblasti.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin je ranije objavio da je oko 800 dronova lansirano ka ruskoj prestonici.

Ovaj napad je usledio 24 sata nakon što je Rusija saopštila da je 1.336 ukrajinskih dronova presretnuto širom zemlje tokom noći između nedelje i ponedeljka.

Novi napad je usledio nakon što su ruske snage izvele vazdušne udare na dva mosta preko Dnjepra u Kijevu.

Zvaničnici ukrajinske prestonice su jutros objavili da je gradski metro oštećen u napadima tokom protekle noći.

Skaj njuz navodi da još uvek nije poznat obim štete niti da li je bilo povređenih.

Lokalni mediji su ranije opisali eksplozije u ukrajinskoj prestonici kao "neke od najglasnijih koje su se čule poslednjih meseci", dok je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko naveo da je ruski napad prouzrokovao štetu na "infrastrukturnim sistemima od ključne važnosti".

U objavi na Telegramu Vojna uprava za grad Kijev izdala je upozorenje o "crvenom nivou opasnosti".

Ona je pozvala stanovnike da "odu u najbliža skloništa".

Eksplozije su zabeležene i u drugim gradovima širom Ukrajine, uključujući Harkov, Zaporožje, Dnjipro, Čerkasi, Smilu i Pavlograd.