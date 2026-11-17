Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kijevski Severni i Južni most preko reke Dnjepar pogođeni su u ruskom raketnom napadu na gradove širom Ukrajine kasno uveče 16. novembra, potvrdio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Oba mosta su trenutno zatvorena za saobraćaj dok hitne i komunalne službe procenjuju štetu i rade na njihovoj sanaciji.

Snimci sa društvenih mreža prikazuju saobraćajni kolaps u Kijevu nastao nakon ruskog napada na Južni i Severni most.

- Objavićemo nove informacije čim budu dostupne. Komunalne službe su na terenu - rekao je Kličko. "Činimo sve što je moguće da što pre ponovo uspostavimo saobraćaj".

Kličko je takođe saopštio da su napadi oštetili sisteme kritične infrastrukture grada, zbog čega su u pojedinim delovima zabeleženi prekidi u snabdevanju vodom i grejanjem.

Eksplozije su prijavljene i u gradovima Smila, Harkov, Zaporožje, Dnjepar, Čerkasi i Pavlohrad.

Eksplozije odjekivale Kijevom

Više eksplozija odjeknulo je širom Kijeva. Novinari lista "Kijev Independent" opisali su eksplozije kao jedne od najjačih u poslednjih nekoliko meseci. Nakon detonacija iznad grada se mogao videti dim.

Nove eksplozije prijavljene su u Kijevu nekoliko sati kasnije, pošto se napad nastavio u ranim jutarnjim satima 17. novembra, dok su vlasti upozoravale na tekuću pretnju od balističkih raketa. Razmere eventualne dodatne štete nisu bile odmah poznate.

Na snicima objavljenim na društvenim mrežama vide se ogromne gužve u saobraćaju koje su se stvorile u Kijevu nakon ruskog napada na Južni i Severni most

Ruski napadi na mostove početkom oktobra

Prethodno su ruske snage početkom oktobra gađale ključne kijevske mostove u više napada dronovima. Ti udari oštetili su kolovozne trake Severnog i Južnog mosta i poremetili saobraćaj u celom gradu.

U gradu Zaporožju, na jugozapadu Ukrajine, tokom ovog opsežnog napada pogođen je objekat industrijske infrastrukture, naveo je Mihajlo Semikin, vršilac dužnosti načelnika Regionalne vojne administracije.

Kopredsedavajući Regionalnog saveta za odbranu Zaporožja Ivan Fedorov saopštio je da je šest udara pogodilo taj region i da hitne službe rade na proceni štete.

1/9 Vidi galeriju Ruski udari na mostove u Kijevu Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, screenshot X, Serhii Okunev / AFP / Profimedia

Pogođen je i grad Smila u centralnoj Ukrajini, prema rečima Ihora Tabureca, načelnika Vojne administracije Čerkaske oblasti. U napadu su povređene tri osobe.

U Harkovu, na istoku Ukrajine, u napadu je pogođen gradski Holodnohirski okrug, izjavio je gradonačelnik Ihor Terehov.

Napad je usledio nekoliko sati nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio Ukrajince da poštuju upozorenja na vazdušnu opasnost usled izveštaja o predstojećim ruskim napadima.