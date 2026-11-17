Više od dve hiljade političkih zvaničnika i predstavnika poslovne zajednice učestvuje na Samitu izvršnih direktora APEK-a
Više od dve hiljade političkih zvaničnika i predstavnika poslovne zajednice iz 21 ekonomije članice Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), kao i iz 13 ekonomija van ovog regiona, među kojima su Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Švajcarska, okupilo se u Šendženu na Samitu izvršnih direktora APEK-a 2026.
Samit izvršnih direktora, koji je važan deo Nedelje sastanka lidera APEK-a 2026, održava se 17. i 18. novembra u Šendženu.
Ren Hongbin, predsednik Kineskog saveta za promociju međunarodne trgovine i predsednik Samita izvršnih direktora APEK-a 2026, izjavio je u uvodnom obraćanju da se nada kako će sve strane kroz komunikaciju i razmenu iskustava da daju zajednički doprinos rastu i prosperitetu azijsko-pacifičke zajednice, ali i celog sveta.
Učesnici skupa iz Kine i inostranstva razgovaraće o temi „Nova slika azijsko-pacifičke ekonomije i nove mogućnosti za saradnju“, a biće organizovani i industrijski i poslovni dijalozi.
Kineska medijska grupa