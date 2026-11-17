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Više od dve hiljade političkih zvaničnika i predstavnika poslovne zajednice iz 21 ekonomije članice Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), kao i iz 13 ekonomija van ovog regiona, među kojima su Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Švajcarska, okupilo se u Šendženu na Samitu izvršnih direktora APEK-a 2026.

Samit izvršnih direktora, koji je važan deo Nedelje sastanka lidera APEK-a 2026, održava se 17. i 18. novembra u Šendženu.

Ren Hongbin, predsednik Kineskog saveta za promociju međunarodne trgovine i predsednik Samita izvršnih direktora APEK-a 2026, izjavio je u uvodnom obraćanju da se nada kako će sve strane kroz komunikaciju i razmenu iskustava da daju zajednički doprinos rastu i prosperitetu azijsko-pacifičke zajednice, ali i celog sveta.