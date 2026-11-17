ŠEF BELE KUĆE DA SUSRET SA SEVERNOKOREJSKIM VOĐOM ZAVISI OD PREDSEDNIKA KINE

ŠEF BELE KUĆE DA SUSRET SA SEVERNOKOREJSKIM VOĐOM ZAVISI OD PREDSEDNIKA KINE

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Foks njuz navodi da je predsednički avion bio primoran promeni lokaciju na kojoj je dopunjen gorivom na Aljasci pre nego što je nastavio ka Filipinima gde Tramp stiže pred sam kraj samita Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN) koji je u nedelju počeo u Manili.

Zvaničnik Bele kuće je američkoj televiziji potvrdio da je "Er fors uan" umesto u Enkoridž, glavni grad Aljaske, sleteo u Ferbanks kako bi se dopunio gorivom pod boljim vremenskim uslovima i potom poleteo dalje za Manilu.

Agenda u Manili: Kvad, pa "specijalni samit" sa liderima ASEAN

Gardijan navodi da će, ubrzo nakon što danas stigne na Filipine, šef Bele kuće održati sastanak sa liderima grupe Kvad, koju čine SAD, Australija, Indija i Japan, a koja ima za cilj suprotstavljanje uticaju Kine u Azijsko-pacifičkom regionu.

Britanski list navodi da bi Tramp zatim trebalo da u ime Amerike potpiše trgovinski sporazum sa Tajlandom.

1/7 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp se obraća novinarima u avionu "Er fors uan" Foto: Alex Brandon/AP

Pre svečane večere Tramp će učestvovati u onome što je najavljeno kao "specijalni samit" sa liderima ASEAN, gde se očekuje da će razgovarati o naporima za produbljivanje trgovinskih i bezbednosnih veza, kao i o dugogodišnjim sporovima u regionu, uključujući Mjanmar i Južno kinesko more, na koje Peking polaže pravo praktično na celokupnoj njegovoj teritoriji, a njemu se susedi Kine protive.

Očekuje se da će Tramp takođe objaviti niz komercijalnih sporazuma i investicije u sektore avijacije, odbrane, energetike i tehnologija, pre nego što krene za kineski grad Šendžen, gde sutra počinje dvodnevni samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC).

1/7 Vidi galeriju Samit Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) na Filipinima Foto: Chen Zeguo / Xinhua News / Profimedia, Ludovic MARIN / AFP / Profimedia, Aaron Favila / AFP / Profimedia

Tramp: Moguć sastanak sa Kimom, zavisi od Sija

Tramp će na marginama tog samita u četvrtak održati trilateralni sastanak sa kineskim predsednikom Sijem i Putinom, prvi susret te vrste predsednika tri zemlje, a mogao bi da se sastane i sa severnokorejskim vođom Kim Džong Unom.

Predsednik SAD je sinoć, napuštajući Belu kuću na putu ka Filipinima i Kini, novinarima kazao da je bilo koji sastanak moguć u Kini, ali da prisustvo severnokorejskog lidera u krajnjoj liniji zavisi od kineskog predsednika.

Tramp i Kim su se tri puta sastali tokom prvog predsedničkog mandata šefa Bele kuće, a poslednji put u junu 2019. u demilitarizovanoj zoni između Severne i Južne Koreje.

Susret Donalda Trampa i Kim Džong Una u junu 2019. u demilitarizovanoj zoni između Severne i Južne Koreje Foto: EPA / KCNA

- (Si) je bio ovde... i takođe ćemo se sastati sa (ruskim) predsednikom Putinom, a možda ćemo se sastati i sa Kim Džong Unom. Dakle, to će biti dobro. Imamo priliku da mnogo toga postignemo - rekao je Tramp, prenosi Rojters.

Neslaganja oko kineske nabavke "Nvidijinih" čipova

Foks njuz navodi da Trampovo putovanje po Aziji dolazi usred preispitivanja pristupa Kine nabavci naprednih američkih čipova neophodnih za tehnologije veštačke inteligencije i suprotstavljenih stavova unutar predsednikovog kabineta o tome kako reagovati.

Ministar finansija Skot Besent i ministar trgovine Hauard Latnik prate Trampa na ovom putovanju nakon izveštaja o neslaganju oko toga da li da se singapurska kompanija "Megaspid" stavi na crnu listu SAD.

1/5 Vidi galeriju Pripreme za samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Kini na čijim marginama se održava trilateralni sastanak Si-Tramp-Putin Foto: Ng Han Guan/AP

Ta kompanija se suočila sa optužbama da je njeno poslovanje pomoglo kineskim kompanijama da pristupe čipovima "Nvidije", zahvaljujući ljubavnoj vezi sada već bivšeg šefa američkog giganta Džensena Huanga sa navodnom kineskom špijunkom.

"Megaspid" je negirao da je počinio bilo kakve prekršaje.

1/6 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un pustio u rad drugi brod razarač "Kang Kon" Ratne mornarica sposoban da nosi atomsko oružje Foto: KCNA / AFP / Profimedia

Tramp je u ponedeljak priznao različite stavove zvaničnika, sugerišući da je Latnik možda odložio bilo kakvu akciju kako bi izbegao eskalaciju tenzija sa Pekingom.

1/53 Vidi galeriju Sastanak Si Đinpinga i Vladimira Putina, predsednika Rusije i Kine, u Velikoj dvorani naroda u Pekingu Foto: MAXIM STULOV / SPUTNIK / KREMLIN/SPUTNIK POOL