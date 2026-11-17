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Veliki luk ruskog Krimskog mosta srušio se u vodu nakon ukrajinskog raketnog napada oko ponoći između 16. i 17. novembra, što je označilo još jedan udarac ključnoj ruskoj vojnoj i transportnoj vezi koja povezuje Krim sa kopnenim delom Rusije.

Ruski predsednik Krima Sergej Aksjonov objavio je da je saobraćaj preko mosta obustavljen oko ponoći po moskovskom vremenu, pozivajući stanovnike i turiste da izbegavaju putovanje ka njemu. Nije otkrio obim štete.

Otprilike u isto vreme, ukrajinski kanali za praćenje su izvestili da su četiri krstareće rakete pogodile most, od kojih je jedna pogodila njegov 227 metara dugačak luk u centralnom delu i srušila ga u vodu.

Korišćen Flamingo

Anton Geraščenko, savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova, rekao je da su ukrajinske snage u napadu koristile raketu FP-5 Flamingo.

Na društvenim mrežama objavljen je video-zapis na kojem je zabeležen sam trenutak ukrajinskog udara na Krimski most.

Kako prenosi Telegram kanal Exilenova+, udar je bio usmeren pravo u luk konstrukcije mosta. Na snimku se vidi trenutak kontakta sa ovim delom objekta.

Ruski ratni blogeri prijavili ozbiljnu štetu

Ruski ratni blogeri su takođe prijavili ozbiljnu štetu. Proratni bloger Boris Rožin tvrdio je da su se srušili i raspon mosta i luk njegovog dela puta.

Prijavljeni napad dogodio se manje od dan nakon još jednog napada ukrajinskog dronova na prelaz.

Početkom 16. novembra, ukrajinske snage su navodno lansirale oko 100 dronova na most. Prema pisanju Maša, bojeva glava jednog drona pogodila je desni luk na krimskoj strani, uzrokujući naginjanje konstrukcije za oko 15 stepeni.

Snimci koje su objavili ruski državni mediji pokazuju da se luk vidljivo naginje i da deluje deformisano.

Ukrajinski kanali za praćenje objavili su i satelitske snimke koji prikazuju oštećenja na kolovozu na najmanje dve lokacije, kao i moguću deformaciju luka mosta.

Kremlj je štetu odbacio kao "manju". Ipak, saobraćaj je ostao obustavljen više od 16 sati pre nego što je delimično nastavljen u suprotnom smeru.

Kerčki trajekt je obavljao najveći deo saobraćaja između Krima i Krasnodarskog kraja.

Krimski most gađan tri puta od početka rata

Kerčki most, dug 19 kilometara, ključna je ruta snabdevanja koja povezuje Rusiju sa njenim snagama na Krimu i južnoj Ukrajini.