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U sudaru dva lokalna putnička voza jutros blizu Glavne železničke stanice u Pragu povređena su 34 putnika, od kojih je njih nekoliko zadobilo je teže povrede, a prevezeni su u praške bolnice, saopštili su uprava železnice i Hitna pomoć u glavnom gradu Češke.

Dva lokalna voza su se čeono sudarila oko 7 sati, na železničkom nadvožnjaku iznad prometne ulice u centru Praga nadomak Glavne železničke stanice.

Zbog toga što tu vozovi idu vrlo sporo, oštećen je samo prednji deo obe lokomotive i povrede putnika su uglavnom lakše, iako je i nekoliko teže povređenih, a vatrogasci nisu morali da izvlače putnike iz vagona.

"Na mestu su bile četiri ekipe Hitne pomoći. Imamo nekoliko teško povređenih kojima je pretio kolaps vitalnih organa. Teško povređenih sa najvišim prioritetom je nekoliko, većinom su samo lakše povrede koje ne ugrožavaju život", kazao je Češkoj televiziji portparol praške Hitne pomoći Karel Kirs.

Ministar saobraćaja Ivan Bednarik saopštio je da su iz oba voza evakuisani svi putnici, a da istragu okolnosti i uzorka nesreće vodi Železnička inspekcija.