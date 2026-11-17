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Papu Lava XIV pogodila je u oko brojanica koju je bacio vernik dok se poglavar Rimokatoličke crkve u papamobilu vozio ulicama Lime, glavnog grada Perua.

Brojanica bačena iz mase ljudi koji su pozdravljali papu udarila ga je u oko i naterala ga da se od bola uhvati za lice.

Video snimak jučerašnjeg incidenta prikazuje papu kako potom trlja pogođeno oko.

Brojanica se sastoji od 59 perlica, raspeća i centralnog medaljona.

Koristi se za osnovne rimokatoličke molitve, uključujući molitvu Gospodnju, Zdravo Mariju i Apostolsko verovanje.

Dejli telegraf navodi da je 71-godišnji papa bio na putu ka mestu održavanja oproštajne mise u vazduhoplovnoj bazi Las Palmas, poslednjeg dana 12-dnevne turneje po Južnoj Americi.

Oko milion ljudi prisustvovalo je poslednjoj papinoj misi u Peruu, zemlji koju je Lav XIV opisao kao svoju drugu otadžbinu.

Njegova turneja obuhvatila je Urugvaj i Argentinu, ali je poseta Peruu bila posebno značajna.

1/6 Vidi galeriju Papa Lav XIV pogođen brojanicom u oko u Limi, glavnom gradu Perua Foto: Youtube Printscreen

Papa je proveo je skoro 20 godina u toj zemlji, uključujući deceniju u severnom gradu Čiklajo, gde je služio kao pastor poznat kao Padre Roberto.

Iako je rođen u Čikagu, papa je proveo četiri decenije putujući i živeći u Peruu nakon što je stigao tu 1985. kao 29-godišnji avgustinski misionar.

On je prvi američki papa i prvi poglavar Rimokatoličke crkve koji ima peruansko državljanstvo.

1/12 Vidi galeriju Papa Lav XIV se tokom posete Argentini sastao sa predsednikom Havijerom Milejom Foto: Andrew Medichini/AP, VATICAN MEDIA HANDOUT/VATICAN MEDIA, Daniel Dal Zennaro/ANSA

U ponedeljak su desetine hiljada Peruanaca došle da ga pozdrave, mnogi su nosili transparente u njegovu čast, a on je šest od 12 dana u regionu posvetio poseti Peruu.

Britanski list nabodi da je papa pokazao izuzetnu izdržljivost na putovanju, s obzirom na to da je 13. oktobra operisan od raka pluća.

U Argentini je Lav XIV oštro kritikovao Havijera Mileja, desničarskog predsednika te zemlje, zbog mera štednje i smanjenja socijalnih programa.

- Ekonomija mora da bude u službi naroda, a ne da ljudi budu u službi ekonomije - kazao je papa.

(Kurir.rs/The Daily Telegraph/Preveo i priredio: N. V.)