PAPA POGOĐEN BROJANICOM U OKO, OD BOLA SE UHVATIO ZA LICE! Snimak incidenta u Peruu poslednjeg dana posete Lava XIV Južnoj Americi (FOTO, VIDEO)
- Papa Lav XIV pogođen je brojanicom u oko dok se papamobilom vozio kroz Limu, pa se od bola uhvatio za lice.
- Snimak incidenta pokazuje kako potom trlja pogođeno oko, dok je brojanica bačena iz mase vernika.
Papu Lava XIV pogodila je u oko brojanica koju je bacio vernik dok se poglavar Rimokatoličke crkve u papamobilu vozio ulicama Lime, glavnog grada Perua.
Brojanica bačena iz mase ljudi koji su pozdravljali papu udarila ga je u oko i naterala ga da se od bola uhvati za lice.
Video snimak jučerašnjeg incidenta prikazuje papu kako potom trlja pogođeno oko.
Brojanica se sastoji od 59 perlica, raspeća i centralnog medaljona.
Koristi se za osnovne rimokatoličke molitve, uključujući molitvu Gospodnju, Zdravo Mariju i Apostolsko verovanje.
Dejli telegraf navodi da je 71-godišnji papa bio na putu ka mestu održavanja oproštajne mise u vazduhoplovnoj bazi Las Palmas, poslednjeg dana 12-dnevne turneje po Južnoj Americi.
Oko milion ljudi prisustvovalo je poslednjoj papinoj misi u Peruu, zemlji koju je Lav XIV opisao kao svoju drugu otadžbinu.
Papa je proveo je skoro 20 godina u toj zemlji, uključujući deceniju u severnom gradu Čiklajo, gde je služio kao pastor poznat kao Padre Roberto.
Iako je rođen u Čikagu, papa je proveo četiri decenije putujući i živeći u Peruu nakon što je stigao tu 1985. kao 29-godišnji avgustinski misionar.
On je prvi američki papa i prvi poglavar Rimokatoličke crkve koji ima peruansko državljanstvo.
U ponedeljak su desetine hiljada Peruanaca došle da ga pozdrave, mnogi su nosili transparente u njegovu čast, a on je šest od 12 dana u regionu posvetio poseti Peruu.
Britanski list nabodi da je papa pokazao izuzetnu izdržljivost na putovanju, s obzirom na to da je 13. oktobra operisan od raka pluća.
U Argentini je Lav XIV oštro kritikovao Havijera Mileja, desničarskog predsednika te zemlje, zbog mera štednje i smanjenja socijalnih programa.
- Ekonomija mora da bude u službi naroda, a ne da ljudi budu u službi ekonomije - kazao je papa.
(Kurir.rs/The Daily Telegraph/Preveo i priredio: N. V.)
The Pope was hit in the eye by a rosary flung by a worshipper while touring Peru’s capital on Monday.
Pope Leo XIV was riding in the Popemobile through the streets of Lima when the beads were thrown from the crowd, striking him in the eye and causing him to clutch his face in pain.
Video of the incident shows him wiping his eye after the object hit him.
A rosary is made up of 59 beads, a crucifix, and a centrepiece medallion. It is used for core Roman Catholic prayers including the Lord’s prayer, Hail Mary and the Apostles Creed.