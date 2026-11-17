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Krimski most će biti obnovljen nakon nedavnog napada ukrajinskih oružanih snaga. Nema sumnje da će biti "još bolji nego pre", rekao je za list "Izvestija" portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, prenosi državna novinska agencija TASS.

- Biće izložen plan [restauracije], konkretan plan. [Zamenik premijera Marat] Husnulin je izvestio [ruskog predsednika Vladimira Putina o situaciji]. Biće određeni prioritet i vremenski okvir za radove na restauraciji. Nema sumnje da će most biti obnovljen i da će biti još bolji nego ranije - rekao je on.

Peskov je takođe nagovestio da bi "teroristički napad" na Krimskom mostu mogao biti povezan sa predstojećim trilateralnim sastankom između SAD, Rusije i Kine, prema TASS, prenosi Skaj njuz.

Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog terorističkog napada nakon napada ukrajinskih oružanih snaga na Krimski most, saopštila je pres-služba ruskog Istražnog komiteta.

Dva uzastopna napada na Krimski most

Prema agenciji, most je napadnut 16. i 17. novembra upotrebom bespilotnih letelica, a postoje strukturna oštećenja, prenosi TASS.

Zamenik premijera Marat Husnulin izvestio je ruskog predsednika Vladimira Putina o situaciji oko mosta, prema rečima predsednikovog portparola Dmitrija Peskova.

Ukrajinske bespilotne letelice napale su Krimski most ujutru 16. novembra, zbog čega je saobraćaj tog dana bio obustavljen od 02:22 do 19:04 po moskovskom vremenu, nakon čega je nastavljen u obrnutom režimu.

U noći 17. novembra usledio je novi napad ukrajinskih oružanih snaga, o čemu je izvestio šef Republike Krim Sergej Aksjonov, pa je saobraćaj na drumskom i železničkom delu mosta ponovo privremeno obustavljen.

Prema saopštenju ruskog Ministarstva saobraćaja, u drugom napadu dronom prema preliminarnim informacijama nije bilo žrtava, a stručnjaci trenutno procenjuju pričinjenu štetu.

Putin obavešten o napadu na most

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov naveo je da je zamenik premijera Marat Husnulin izvestio ruskog predsednika Vladimira Putina o situaciji oko mosta.

Kabinet ministara saopštio je agenciji TASS da će uskoro biti održan sastanak vladine komisije za rešavanje posledica napada, kojom će predsedavati Husnulin, a na kojem će se razmatrati restauracija Krimskog mosta i organizacija saobraćajnih veza.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Građani pozvani da izbegavaju put ka mostu

Zbog novonastale situacije, Sergej Aksjonov i Ministarstvo saobraćaja pozvali su građane i turiste da izbegavaju put ka Krimskom mostu. Sličan apel uputili su i guverneri Sevastopolja i Krasnodarskog kraja, savetujući vozačima da privremeno koriste alternativne puteve.

Vlasti su najavile da će punktovi za grejanje i hranu u blizini mosta nastaviti da rade.

Oleg Krjučkov izjavio je da snabdevanje Krima hranom, robom i gorivom nije ugroženo, jer se Krimski most uglavnom koristio za prevoz putnika, a ne robe.