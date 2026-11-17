TRAMP JE STIGAO! DECA MAŠU, VOJNI ORKESTAR SVIRA "YMCA"! Američki predsednik sleteo u Manilu, nakon samita ASEAN na Filipinima nastavlja za Kinu (FOTO, VIDEO)
- Donald Tramp stigao je u Manilu na samit ASEAN, gde će se sastati sa liderima regiona i učestvovati na prvom sastanku grupe Kvad od povratka u Belu kuću.
- Na aerodromu su ga dočekala filipinska deca sa američkim zastavama, dok je vojni orkestar svirao 'YMCA'.
Američki predsednik Donald Tramp stigao je danas u Manilu, glavni grad Filipina, na samit Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), gde bi trebalo da se sastane sa liderima regiona.
Pre tog susreta Tramp će učestvovati na prvom sastanku šefova država ili vlada grupe Kvad – koje čine SAD, Japan, Indija i Australija – od njegovog povratka u Belu kuću u januaru 2025.
Gardijan navodi da su Trampa na aerodromu u Manili dočekala filipinska deca koja su mahala američkim zastavama dok je vojni orkestar svirao pesmu "YMCA".
Nakon toga predsednik SAD je odvezen u hotel "Soler" gde bi trebalo da provede veći deo svoje kratke posete prestonici Filipina.
Tramp sinoć je krenuo ka Aziji, gde ga u četvrtak u Šendženu očekuje trilateralni sastanak sa Si Đinpingom i Vladimirom Putinom, predsednicima Kine i Rusije na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), ali je njegov avion "Er fors uan" ubrzo skrenut sa rute zbog velikog nevremena.
Dvodnevni samit APEC u Šendženu počinje sutra, a pored trilateralnog sastanka sa Sijem i Putinom, Tramp bi tu mogao da razgovara i sa severnokorejskim vođom Kim Džong Unom.
Predsednik SAD je sinoć, napuštajući Belu kuću na putu ka Filipinima i Kini, novinarima kazao da je bilo koji sastanak moguć u Kini, ali da prisustvo severnokorejskog lidera u krajnjoj liniji zavisi od kineskog predsednika.
Tramp i Kim su se tri puta sastali tokom prvog predsedničkog mandata šefa Bele kuće, a poslednji put u junu 2019. u demilitarizovanoj zoni između Severne i Južne Koreje.
(Kurir.rs/The Guardian/Preveo i priredio: N. V.)