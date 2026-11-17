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Američki predsednik Donald Tramp stigao je danas u Manilu, glavni grad Filipina, na samit Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), gde bi trebalo da se sastane sa liderima regiona.

Pre tog susreta Tramp će učestvovati na prvom sastanku šefova država ili vlada grupe Kvad – koje čine SAD, Japan, Indija i Australija – od njegovog povratka u Belu kuću u januaru 2025.

Gardijan navodi da su Trampa na aerodromu u Manili dočekala filipinska deca koja su mahala američkim zastavama dok je vojni orkestar svirao pesmu "YMCA".

Nakon toga predsednik SAD je odvezen u hotel "Soler" gde bi trebalo da provede veći deo svoje kratke posete prestonici Filipina.

1/8 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp stigao u Manilu na samit ASEAN na Filipinima Foto: Eloisa Lopez / POOL/REUTERS POOL

1/7 Vidi galeriju Samit Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) na Filipinima Foto: Chen Zeguo / Xinhua News / Profimedia, Ludovic MARIN / AFP / Profimedia, Aaron Favila / AFP / Profimedia

Dvodnevni samit APEC u Šendženu počinje sutra, a pored trilateralnog sastanka sa Sijem i Putinom, Tramp bi tu mogao da razgovara i sa severnokorejskim vođom Kim Džong Unom.

1/5 Vidi galeriju Pripreme za samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Kini na čijim marginama se održava trilateralni sastanak Si-Tramp-Putin Foto: Ng Han Guan/AP

Predsednik SAD je sinoć, napuštajući Belu kuću na putu ka Filipinima i Kini, novinarima kazao da je bilo koji sastanak moguć u Kini, ali da prisustvo severnokorejskog lidera u krajnjoj liniji zavisi od kineskog predsednika.

Tramp i Kim su se tri puta sastali tokom prvog predsedničkog mandata šefa Bele kuće, a poslednji put u junu 2019. u demilitarizovanoj zoni između Severne i Južne Koreje.