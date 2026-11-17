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Američki predsednik Donald Tramp sastao se danas u filipinskoj prestonici Manili sa liderima zemalja grupe Kvad, koju čine SAD, Australija, Indija i Japan, a koja ima za cilj da se suprotstavi uticaju Kine u Azijsko-pacifičkom regionu.

Tramp je kazao da su četiri zemlje grupe Kvad među najuspešnijim i najmoćnijim na svetu.

- Naše zemlje su četiri ugla slobodnog, otvorenog, stabilnog i prosperitetnog Indo-pacifičkog regiona - rekao je, dodajući da se grupa blisko koordiniše po pitanjima bezbednosti i diplomatije.

1/4 Vidi galeriju Američki predsednik na sastanku u filipinskoj prestonici Manili sa liderima grupe Kvad, koju čine SAD, Australija, Japan i Indija Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia, Mark Schiefelbein/AP

Gardijan prenosi da je Tramp najavio da će Kvad sprovesti vežbu sa američkim pomorskim patrolnim avionima za koje tvrdi da će "zaštititi mir pokazujući snagu".

1/8 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp stigao u Manilu na samit ASEAN na Filipinima Foto: Eloisa Lopez / POOL/REUTERS POOL

Skaj njuz izveštava da je Tramp pred odlazak na 49. samit Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), kojem će prisustvovati nakon sastanka sa liderima grupe Kvad, kazao da će zatražiti od Vladimira Putina i Si Đinpinga, predsednik Rusije i Kine, da okončaju rat u Ukrajini.

1/4 Vidi galeriju Slika "Šendžen 26" Dmitrija Loveckog prikazana uoči trilateralnog samita Si-Tramp-Putin u kineskom gradu Foto: Dmitri Lovetsky/AP