"TRAŽIĆU OD PUTINA I SIJA DA OKONČAJU RAT U UKRAJINI"! Tramp se na Filipinima sastao sa liderima grupe Kvad koja želi da se suprotstavi uticaju Kine u regionu
- Tramp se u Manili sastao sa liderima Kvada - SAD, Australije, Indije i Japana, uz poruku da te zemlje koordiniraju bezbednost i diplomatiju u Indo-Pacifiku.
- Najavio je zajedničku vežbu sa američkim pomorskim patrolnim avionima, uz tvrdnju da će to 'zaštititi mir pokazujući snagu'.
- Pred odlazak na ASEAN i put u Kinu, rekao je da će od Putina i Sija tražiti da okončaju rat u Ukrajini.
Američki predsednik Donald Tramp sastao se danas u filipinskoj prestonici Manili sa liderima zemalja grupe Kvad, koju čine SAD, Australija, Indija i Japan, a koja ima za cilj da se suprotstavi uticaju Kine u Azijsko-pacifičkom regionu.
Šef Bele kuće je nakon dolaska u Manilu smešten u hotelu "Soler", gde i razgovara s indijskim premijerom Narendrom Modijem, australijskim premijerom Entonijem Albanezeom i japanskom premijerkom Sanae Takaiči.
Tramp je kazao da su četiri zemlje grupe Kvad među najuspešnijim i najmoćnijim na svetu.
- Naše zemlje su četiri ugla slobodnog, otvorenog, stabilnog i prosperitetnog Indo-pacifičkog regiona - rekao je, dodajući da se grupa blisko koordiniše po pitanjima bezbednosti i diplomatije.
Gardijan prenosi da je Tramp najavio da će Kvad sprovesti vežbu sa američkim pomorskim patrolnim avionima za koje tvrdi da će "zaštititi mir pokazujući snagu".
Skaj njuz izveštava da je Tramp pred odlazak na 49. samit Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), kojem će prisustvovati nakon sastanka sa liderima grupe Kvad, kazao da će zatražiti od Vladimira Putina i Si Đinpinga, predsednik Rusije i Kine, da okončaju rat u Ukrajini.
Američki predsednik bi trebalo nakon Filipina ode u Kinu, gde sutra u gradu Šendženu počinje dvodnevni samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), na čijim marginama bi trebalo da održi trilateralni sastanak sa Putinom i Đinpingom, a možda razgovara i sa severnokorejskim vođom Kim Džong Unom.
(Kurir.rs/The Guardian/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)