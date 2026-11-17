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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je u utorak da su ukrajinske snage pogodile ruski Krimski most koji povezuje Krim sa kopnenim delom Rusije, iznoseći detalje o višefaznoj operaciji čija su meta bili i drumski i železnički deo prelaza.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, naveo je da je ovaj udar bio sedma faza operacije koja traje već nekoliko nedelja, a koju je razvila i koordinisala Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) u saradnji sa Generalštabom Oružanih snaga Ukrajine (OSU).

Kerčki most, poznat i kao Krimski most i trofejni projekat Kremlja, izgrađen je nakon ruske aneksije Krima 2014. godine, pri čemu je ruski lider Vladimir Putin lično otvorio drumski deo 2018. godine, pre nego što je železnički deo završen 2019.

"Danas svi mogu da vide posledice po glavnu vojnu rutu snabdevanja sa ruske teritorije ka našem ukrajinskom Krimu", rekao je Zelenski.

On je naveo da su ukrajinske snage sistematski uništavale ruske sisteme protivvazdušne odbrane, radare, sredstva za elektronsko ratovanje i druge određene ciljeve duž rute ka mostu.

Prema rečima Zelenskog, u operaciji je korišćen čitav niz ukrajinskog naoružanja, uključujući sisteme "Dovbuš", "Vendeta", "Da Vinči", "Sičen", "MICH 2000", "Ruta", "Paljanica", "An-197", "FP-1", "FP-5 Flamingo" i "R-360 Neptun".

"Danas – u kritičnoj fazi – dronovi "Paljanica" su se pokazali besprekorno, pogodivši drumski deo mosta, dok su rakete "Neptun", zajedno sa dronovima "Ruta" i "FP-5", pogodile železnički deo", izjavio je on.

Zelenski je takođe rekao da su ukrajinske snage upotrebile sistem "Flamingo" za izvođenje preciznog udara, pri čemu je komunikaciona veza funkcionisala sve do poslednjih sekundi operacije.

Napad je opisao kao odgovor na učestale ruske udare na ukrajinsku infrastrukturu, uključujući mostove u Zaporožju, Dnjepru, Kijevu i Odeskoj oblasti.

"Više puta smo Rusiji predlagali korake za deeskalaciju, ali smo kao odgovor na sve naše predloge čuli samo odlučna odbijanja", rekao je Zelenski.

Dodao je da Ukrajina nastavlja da obnavlja oštećenu infrastrukturu, uz upozorenje Moskvi da njeni napadi neće ostati bez odgovora.

"Rat će se uvek vratiti tamo odakle je i počeo", poručio je Zelenski.

Zahvalio se SBU-u, svim jedinicama vojske, obaveštajnim službama, ministru odbrane, vrhovnom komandantu, Generalštabu i ukrajinskim proizvođačima oružja koji su učestvovali u operaciji.

"Moskva će pasti zbog Krima"

Komandant Snaga bespilotnih sistema Ukrajine (SBS), Robert "Mađar" Brovdi, takođe je potvrdio udar na Krimski most u objavi na Telegramu.

"Moskva će pasti zbog Krima. ’Sveti’ most se umorio; sada je vreme za gumene čamce. Bazdi – štaviše, smrdi – na istorijsku sramotu carstva: ’kraljevski’ kroše u bradu za Cara, isporučen uoči značajnih geopolitičkih manevara", napisao je on, misleći na Putina uoči trilateralnog samita lidera Kine, Rusije i SAD.

Prema Brovdijevim rečima, operacija je bila zajednički poduhvat jedinica za duboke udare Ukrajinske mornarice, Raketnih snaga i artiljerije, novoformiranog 7. centra 414. brigade ("Mađarove ptice"), 1. zasebnog centra SBS-a i SBU-a.

Objavio je i fotografije dronova koji su verovatno korišćeni u operaciji, sa natpisima poput "Most je sje*an“, "Put ka Krimu vodi samo iz Ukrajine" i "Moskva će pasti preko Krima".

Mit o ruskoj "veličini" ponovo je uzdrman

Kasnije je SBU potvrdio da je razvio i izveo uspešnu, višefaznu specijalnu operaciju napada na most u koordinaciji sa drugim delovima Odbrambenih snaga Ukrajine.

"Kao rezultat udara, jedan od metalnih lukova i kolovozna konstrukcija ispod njega su u potpunosti uništeni. Železnički deo mosta takođe je pretrpeo preliminarna oštećenja", navodi se u izveštaju.

Operacija od sedam faza

Agencija je potvrdila da je čitava operacija trajala oko mesec dana i da se sastojala od sedam faza. U početku su SBU i Odbrambene snage sistematski neutralisali ruske sisteme protivvazdušne odbrane – što se poklapa sa ranijim izjavama Zelenskog. Usledili su direktni udari na most. SBU je neke od tih operacija izveo samostalno, dok su se ostale komponente Odbrambenih snaga Ukrajine pridružile tokom završne faze.

"Specijalne snage jedinice ’Alfa’ SBU-a gađale su drumski deo Krimskog mosta koristeći dronove-rakete ’Paljanica’, usled čega se on urušio u vodu", navodi se u saopštenju.

SBU je dodao da je Rusija godinama ubeđivala svet da je Krimski most jedan od najčuvanijih objekata na planeti.

"Danas njegovi delovi leže na morskom dnu. Nije pao samo most; mit o ruskoj ’veličini’ ponovo je uzdrman", poručila je agencija.

Četvrti put da Ukrajina pogađa Krimski most

Ovo je četvrti put da SBU pogađa Krimski most. U oktobru 2022. godine agencija je na mostu aktivirala kamion pun eksploziva. U julu 2023. pomorski dronovi SBU-a "Sea Baby" napali su njegove stubove. U junu 2025. SBU je postavio eksploziv na stubove ove nelegalne građevine, izazvavši podvodnu eksploziju.

"Još jedna uspešna specijalna operacija Službe ponovo je pokazala da nikakvi ruski odbrambeni sistemi nisu u stanju da garantuju bezbednost nelegalnih objekata okupatora", dodaje se u izveštaju.

Moskva pokreće slučaj za "terorizam"

Ruske vlasti su takođe potvrdile napad na Krimski most i prijavile oštećenja na konstrukciji. Istražni komitet Rusije saopštio je da je prelaz oštećen u napadima dronovima. Pokrenut je krivični postupak po članu 205 Krivičnog zakonika Rusije, koji se odnosi na „terorističke akte“.

U međuvremenu, zamenik ruskog premijera Marat Husnulin izvestio je Putina o situaciji, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Prema Peskovljevim rečima, brifing je održan nakon sastanka vladine komisije koja je razmatrala situaciju u vezi sa prelazom.

Peskov je takođe izjavio da će "Krimski most biti obnovljen i da će postati još bolji nego što je bio pre".

Dva udara za manje od 24 sata

Krimski most, dug 19 kilometara, ključna je vojna veza za Rusiju za transport snaga između južne Rusije i Krima.

Prijavljeni udar usledio je manje od jednog dana nakon drugog ukrajinskog napada dronovima na ovaj prelaz. Ruski mediji su izvestili da je jedan dron pogodio luk sa krimske strane, nagnuvši ga za oko 15 stepeni. Snimci koje su objavili ruski državni mediji naizgled su prikazivali tu deformaciju.

Iako je Kremlj štetu opisao kao "manju", saobraćaj je bio obustavljen više od 16 sati pre nego što je delimično ponovo uspostavljen uz naizmenično odvijanje saobraćaja u jednoj traci.

Luk ruskog Krimskog mosta navodno se srušio u vodu nakon novog talasa ukrajinskih raketa oko ponoći između 16. i 17. novembra.

Čelnik Krima koga je postavila Rusija, Sergej Aksjonov, potvrdio je da je saobraćaj obustavljen, ali nije otkrio razmere štete.

Ukrajinski kanali za praćenje situacije izvestili su da su četiri krstareće rakete pogodile most, pri čemu je jedna pogodila njegov drumski luk dug 227 metara.

Anton Geraščenko, savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova, izjavio je da su ukrajinske snage upotrebile raketu "FP-5 Flamingo". Ruski proratni blogeri takođe su izvestili o ozbiljnoj šteti, uključujući urušavanje jednog raspona mosta i luka.