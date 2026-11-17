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protest u Lionu u Francuskoj, 5. novembar 2026.

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U Francuskoj je za danas najavljen novi dan nacionalnih protesta na poziv sindikalnih organizacija, a vlasti očekuju između 220.000 i 300.000 učesnika širom zemlje, od čega do 60.000 u Parizu.

Generalna sekretarka sindikata CGT Sofi Bine izjavila je pred početak protestne šetnje u Parizu da će mobilizacija biti obustavljena tek kada budu ispunjeni zahtevi demonstranata, prenosi televizija BFM.

"Ništa drugo nas neće zaustaviti", poručila je Bine na Trgu Nacije, pozivajući na "neposredno povećanje svih zarada".

Ona je zatražila od francuske vlade da organizuje pregovore sa sindikatima i omladinskim organizacijama kako bi bile predstavljene konkretne mere koje odgovaraju obimu protesta.

U međuvremenu, televizija BFM je objavila da specijalna jedinica policije CRS 8, zadužena za održavanje javnog reda i mira, neće da bude angažovana tokom današnjih demonstracija.

Prema navodima te televizije, svi pripadnici jedinice izrazili su želju da danas obave lekarski pregled, zbog čega njeno angažovanje nije moguće.

Jedan od pripadnika jedinice rekao je za BFM da među policajcima vlada "opšte nezadovoljstvo", ocenivši da je reč o "ponižavajućoj meri".

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On je dodao da su tokom poslednja četiri protesta u Parizu pripadnici CRS 8 uglavnom bili raspoređeni oko Trga Nacije na statičnim pozicijama, iako je ta jedinica specijalizovana za brzo reagovanje i intervencije.

Francuski sindikati traže hitno i opšte povećanje zarada, posebno u javnom sektoru, kao i usklađivanje plata sa rastom inflacije.

Među glavnim zahtevima je i povećanje vrednosti indeksnog boda, na osnovu kojeg se obračunavaju plate zaposlenih u javnim službama, koji je zamrznut četvrtu godinu zaredom.

1/18 Vidi galeriju Protest u Lionu u Francuskoj, 5. novembar 2026. Foto: Laurent Cipriani/AP

Sindikati upozoravaju da je zbog rasta troškova života opala kupovna moć zaposlenih i da veliki broj radnika u javnom sektoru ima osnovnu platu ispod minimalne zarade.

Oni smatraju da dosadašnji razgovori sa francuskom vladom nisu doneli konkretne rezultate.

Francuski premijer Sebastijan Lekornu najavio je jednomesečne razgovore o pet oblasti, uključujući hitne mere za povećanje najnižih zarada, ali sindikati insistiraju na opštem povećanju plata, a ne samo na korekcijama najnižih primanja.