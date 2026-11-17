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Crkveno zvono staro oko 120 godina, teško 136 kilograma, ukradeno je iz drvenog zvonika ukrajinske katoličke crkve Presvetog Srca Isusovog, u blizini mesta Frejzervud, oko 80 kilometara severno od Vinipega, u kanadskoj provinciji Manitoba.

Kanadska konjička policija saopštila je da za sada nije poznato kako je ni kada zvono uklonjeno, ali je na vrhu zvonika uočeno oštećenje, prenosi CBC.

Policija sumnja da bi zvono moglo da bude prodato kao staro gvožđe, zbog čega su lokalna preduzeća koja se bave otkupom i reciklažom metala, uključujući ona u Vinipegu, upozorena da obrate pažnju na ovaj predmet.

Zvono dopremljeno iz Švajacarske 1906.

Zvono je izrađeno od mesinga, ukrašeno detaljima poput brojanice, prikaza Presvetog Srca Isusovog, krune od trnja, krsta i sidra.

Prema podacima Istorijskog društva Manitobe, zvono je dopremljeno iz Švajcarske 1906. godine, kada je izgrađena prvobitna crkva, koja je uništena u požaru 1940. godine.

Sadašnja crkva podignuta je 1942. godine.

Pomoćni biskup Vinipeške arhieparhije Andrij Rabij rekao je da je vest o krađi dočekao sa nevericom i šokom, ističući da je crkva važan svedok istorije ukrajinske zajednice u Manitobi, čiji su se prvi pripadnici doselili u tu oblast pre više od jednog veka.

Iako se broj vernika smanjio zbog odlaska stanovništva iz poljoprivrednih zajednica, crkva se i dalje koristi za posebne prilike, poput sahrana i liturgija.

Rabij je naveo da je najmanje jedna osoba ponudila nagradu od 500 kanadskih dolara za informacije koje bi pomogle u pronalaženju zvona.

Istraživač Istorijskog društva Manitobe Gordon Goldsboro ocenio je da je krađa veliki udarac za lokalnu zajednicu, podsetivši da su male seoske crkve često bile središta društvenog života i čuvari istorijskog nasleđa.

Policija je pozvala sve koji imaju informacije o krađi ili su primetili nešto sumnjivo u okolini tokom prethodne nedelje da joj se jave.