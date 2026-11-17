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Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je danas jedan od važnijih sporazuma tokom svoje azijske turneje - trgovinski dokument sa Tajlandom, koji ipak ne predstavlja konačan trgovinski sporazum između dve zemlje.

Tramp je tokom ceremonije potpisivanja, kojoj je prisustvovao tajlandski premijer Anutin Čarnvirakul, istakao značaj dogovora, prenosi CNN.

"Reč je o zajedničkoj izjavi Sjedinjenih Američkih Država i Kraljevine Tajland o uzajamnoj trgovini. To je veoma veliki, zapravo, veoma važan trgovinski sporazum", rekao je Tramp odgovarajući na pitanje šta potpisuje.

Ministarstvo spoljnih poslova Tajlanda ranije je saopštilo da će dvojica lidera potpisati "zajedničku izjavu kojom se potvrđuje napredak u pregovorima".

Tajlandski premijer Anutin Čarnvirakul i američki predsednik Donald Tramp Foto: Mark Schiefelbein/AP

Vašington i Bangkok pregovaraju o trgovinskom sporazumu već godinu dana, uključujući mogućnosti za smanjenje carina.

Tramp je rekao da će detalji sporazuma biti usaglašeni u narednim nedeljama.

1/8 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp stigao u Manilu na samit ASEAN na Filipinima Foto: Eloisa Lopez / POOL/REUTERS POOL

Američki predsednik Donald Tramp boravi u višednevnoj azijskoj turneji, tokom koje nastoji da unapredi trgovinske i ekonomske odnose SAD sa zemljama regiona, kao i da ojača američki uticaj u Indo-pacifičkom području.

1/4 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na sastanku u filipinskoj prestonici Manili sa liderima grupe Kvad, koju čine SAD, Australija, Japan i Indija Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia, Mark Schiefelbein/AP

Trgovinski pregovori, smanjenje carinskih barijera i otvaranje tržišta za američke proizvode su među glavnim temama posete.

1/7 Vidi galeriju Samit Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) na Filipinima Foto: Chen Zeguo / Xinhua News / Profimedia, Ludovic MARIN / AFP / Profimedia, Aaron Favila / AFP / Profimedia

Turneja obuhvata susrete sa liderima azijskih zemalja, a jedan od ciljeva Vašingtona je postizanje novih trgovinskih dogovora i smanjenje trgovinskog deficita SAD.