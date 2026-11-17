TRAMP POTPISAO TRGOVINSKI SPORAZUM SA TAJLANDOM, ALI NIJE KONAČAN! Predsednik SAD kaže da će detalji biti usaglašeni u narednim nedeljama (FOTO)
- Tramp je potpisao trgovinski dokument sa Tajlandom tokom azijske turneje, ali on još nije konačan sporazum između dve zemlje.
- Vašington i Bangkok pregovaraju već godinu dana, a Tramp kaže da će detalji biti usaglašeni u narednim nedeljama.
Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je danas jedan od važnijih sporazuma tokom svoje azijske turneje - trgovinski dokument sa Tajlandom, koji ipak ne predstavlja konačan trgovinski sporazum između dve zemlje.
Tramp je tokom ceremonije potpisivanja, kojoj je prisustvovao tajlandski premijer Anutin Čarnvirakul, istakao značaj dogovora, prenosi CNN.
"Reč je o zajedničkoj izjavi Sjedinjenih Američkih Država i Kraljevine Tajland o uzajamnoj trgovini. To je veoma veliki, zapravo, veoma važan trgovinski sporazum", rekao je Tramp odgovarajući na pitanje šta potpisuje.
Ministarstvo spoljnih poslova Tajlanda ranije je saopštilo da će dvojica lidera potpisati "zajedničku izjavu kojom se potvrđuje napredak u pregovorima".
Vašington i Bangkok pregovaraju o trgovinskom sporazumu već godinu dana, uključujući mogućnosti za smanjenje carina.
Tramp je rekao da će detalji sporazuma biti usaglašeni u narednim nedeljama.
Američki predsednik Donald Tramp boravi u višednevnoj azijskoj turneji, tokom koje nastoji da unapredi trgovinske i ekonomske odnose SAD sa zemljama regiona, kao i da ojača američki uticaj u Indo-pacifičkom području.
Trgovinski pregovori, smanjenje carinskih barijera i otvaranje tržišta za američke proizvode su među glavnim temama posete.
Turneja obuhvata susrete sa liderima azijskih zemalja, a jedan od ciljeva Vašingtona je postizanje novih trgovinskih dogovora i smanjenje trgovinskog deficita SAD.
(Kurir.rs/Tanjug)