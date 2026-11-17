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Tanker za gas pod liberijskom zastavom potonuo je u utorak u Crnom moru, unutar ekskluzivne ekonomske zone Bugarske.

Pokrenuta je operacija potrage i spasavanja za 19 članova posade, svi filipinski državljani. Brod "GAS HASKI" potonuo je oko 50 nautičkih milja, odnosno oko 100 kilometara, od obale, javlja Juronjuz.

Operacija spasavanja

Bugarsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da u operaciji učestvuju vojska i vazduhoplovstvo. Helikopter "Kugar" poslat je na lokaciju gde je primećen splav za spasavanje sa ljudima, a operacija je još uvek u toku. Tanker je nestao sa radara ubrzo posle ponoći, a u 8:02 časova po lokalnom vremenu aktivirana je bova za pomoć, koja je poslala signal da je brod potonuo. Plovio je iz egipatske luke Aleksandrija ka rumunskoj luci Midija.

Drugi brodolom za dva dana

Ovo je drugi trgovački brod koji je potonuo kod bugarske obale u poslednja dva dana. U ponedeljak je teretni brod pod somalijskom zastavom potonuo u bugarskoj ekonomskoj zoni, nedaleko od mesta današnje nesreće. Svih 12 članova posade sa tog broda je spaseno.

Istraga i mogući uzroci