NEZAPAMĆENI VANDALIZAM U CRKVI, KAMERE SVE SNIMILE! Dvojica turista ukrala i polomila zlatnu statuu Isusa Hrista, pa pobegla – odao ih jedan detalj! (video)
- Litvanska policija istražuje dvojicu turista osumnjičenih da su ukrali i oštetili zlatnu statuu Isusa iz crkve u Viljnusu.
- Snimci sa kamera prikazuju kako su statuu slomili i pobegli, a jedan muškarac je već identifikovan.
Litvanska policija pokrenula je istragu protiv dvojice turista koji su osumnjičeni da su ukrali, a potom oštetili zlatnu statuu Isusa Hrista iz crkve Svetilišta Božjeg milosrđa u Viljnusu.
Snimici sa sigurnosnih kamera prikazuju muškarce koji su slomili statuu, a potom pobegli sa lica mesta, preneo je danas britanski Independent.
Litvanski državni organi nisu saopštili detalje o nacionalnosti počinilaca, ali se na snimku jasno čuje da je reč o osobama koje imaju britanski akcenat.
Policija je u saopštenju precizirala da su dve osobe iznele i polomile zlatnu skulpturu Isusa koja je visila na drvenom krstu i dodala da je jedan muškarac identifikovan.
Navedeno je da je u toku procena štete.
Sveštenik crkve Elijas Anatolijus Markauskas podelio je snimak na internetu i apelovao za pomoć pri identifikaciji osumnjičenih.
Ostaci statue položeni su ispod mesta gde je nekada stajala.
(Kurir.rs/Tanjug)