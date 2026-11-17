Očekuje vas uspeh u saradnji s nekom stranom kompanijom. Moguće je iznenadno poslovno putovanje. Posvetite više vremena partneru, jer to u velikoj mer... Vidi više

Neočekivane vesti mogu da pokvare vaše planove za danas. Bićete u situaciji da improvizujete rešenje. Očekuje vas burna ljubavna avantura sa osobom u ... Vidi više

Planete u vašem znaku daju vam dodatni elan i motivaciju. Mnoge stvari će vam lakše poći od ruke. Očekuje vas susret sa osobom s kojom se dugo niste v... Vidi više

Ovaj dan vam može doneti dilemu jer se nalazite pred važnom odlukom. Potražite mišljenje konsultantskog tima. Osoba s kojom se svaki dan viđate na pos... Vidi više

Poslovno putovanje i sastanak s novim poslovnim partnerima obeležiće ovaj dan. Uspešno sklapanje sporazuma. Partner s kojim ste počeli da se viđate po... Vidi više

Budite oprezni prilikom sklapanja nove poslovne saradnje, jer postoji mogućnost nerealnih obećanja. Vaš odnos s partnerom kao da stagnira i zato želit... Vidi više

Oscilacije u platnom prometu nalažu oprez u upravljanju novcem. Moguć je zastoj u prilivu važnog dela finansija. Glavni izazov ovog dana je to što se ... Vidi više

Vvažno je da slušate svoju intuiciju, a ne mišljenja ostalih kolega. Pogrešan potez bi mogao da vam donese gubitak. Partner s kojim ste počeli da izla... Vidi više

Negativan komentar od nadređenog može da vam pokvari raspoloženje. Osećate da ste pod pritiskom. Planirate zajedničko putovanje s partnerom, a to će d... Vidi više

Negativna atmosfera ovog dana može se sastojati u spletkama ili pokušaju manipulacije od jednog poslovnog partnera. Partner se ponaša kontradiktorno i... Vidi više

Važan poslovni sastanak na kojem će se doneti bitne odluke obeležiće ovaj dan. Očekuje vas proširenje kruga nadležnosti. Slobodne Vodolije mogu da se ... Vidi više