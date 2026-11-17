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Rusija je obećala da će obnoviti Krimski most nakon što su ukrajinski dronovi i rakete 17. novembra pogodili ovu konstrukciju, izazvavši urušavanje velikog dela kolovoza. Međutim, stručnjaci su za Kyiv Independent izjavili da bi popravka mogla da potraje godinu dana ili duže i da će zahtevati značajne resurse.

Most predstavlja ključnu logističku i transportnu rutu za rusku vojsku, kojom se oružje, gorivo, municija i ljudstvo dopremaju na okupirani Krim, a zatim dalje ka jugu Ukrajine. Njegovo oštećenje moglo bi da oteža ruske operacije vojnog snabdevanja u regionu.

"Nema nikakve sumnje da će most biti obnovljen i da će biti još bolji nego ranije", izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za ruski list Izvestija 17. novembra.

Fotografije koje kruže društvenim mrežama prikazuju deo kolovoza mosta između dva nosača koji nedostaje, dok su ostaci konstrukcije vidljivi u vodi ispod njega.

"Verujem da obnova ovog dela neće trajati samo nekoliko meseci, već godinu dana ili čak duže", izjavio je za Kyiv Independent ukrajinski stručnjak za vojnu avijaciju Andrij Haruk.

"Ponovno uspostavljanje plovidbe nešto je jednostavnije: potrebno je ukloniti ostatke konstrukcije, ali će i to zahtevati značajne resurse i dodatne napore", dodao je on.

Probijena višeslojna protivvazdušna odbrana

Anatolij Hrapčinski, ukrajinski vazduhoplovni stručnjak i bivši oficir ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, ukazao je na složenost napada.

"Probili su višeslojni sistem protivvazdušne odbrane i upotrebili teško naoružanje sa bojevom glavom teškom oko jedne tone kako bi pogodili direktno ispod kolovoza mosta, pogodivši ključni spoj nosača i oborivši čitav raspon kolovoza u vodu", rekao je Hrapčinski.

Vlasti koje je postavila Rusija razmatraju alternativne pravce snabdevanja okupiranog poluostrva. Potpredsednik ruske vlade Marat Husnulin izjavio je za ruske državne medije da su nadležni završili procenu štete i utvrdili obim potrebnih građevinskih radova.

Krimski most, poznat i kao Kerčki most, izgrađen je nakon ruske okupacije Krima. Ruski predsednik Vladimir Putin dao je prioritet njegovoj izgradnji kako bi okupirano poluostrvo fizički i simbolično povezao sa kopnenim delom Rusije.

"Rusi su godinama ubeđivali ceo svet da je Krimski most jedan od najzaštićenijih objekata na planeti. Danas njegovi delovi leže na morskom dnu", saopštila je Služba bezbednosti Ukrajine (SBU), potvrđujući napad i pričinjenu štetu.