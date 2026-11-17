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Centralna banka Rusije obavezala je ruske banke da do 1. septembra 2027. godine dostave informacije o svim aktivnim platnim karticama građana u Jedinstveni sistem evidencije platnih kartica (ESUPK), navodi se u saopštenju regulatora.

Konkretno, banke će morati da dostave broj i vrstu kartice koja se koristi za novčane transfere, kao i poreski identifikacioni broj (INN) klijenta. Regulator je takođe utvrdio pravila vođenja registra.

Nacionalni sistem platnih kartica (NSPK) će neprekidno, 24 sata dnevno, primati, obrađivati i čuvati informacije koje dostavljaju banke, a istovremeno će im omogućavati pristup prikupljenim podacima.

Banke će moći da ograniče pristup računima građana

Ruske banke će do 1. januara 2028. godine morati da utvrde poreske identifikacione brojeve svih svojih klijenata koji su fizička lica.

Ukoliko klijent ne dostavi potrebne podatke, banka će imati pravo da mu na šest meseci suspenduje daljinski pristup računima, kao i da ograniči mogućnost podizanja gotovine na bankomatima pomoću kartice ili elektronskog novčanika.

Foto: Sergei BOBYLYOV / AFP / Profimedia, Shutterstock

Pored toga, ruska vlada predložila je da se Centralna banka od 1. januara 2027. godine obaveže da Federalnoj poreskoj službi dostavlja podatke o građanima koji redovno primaju novčane transfere od drugih fizičkih lica.

Kriterijume za izbor građana koji će biti obuhvaćeni ovom merom Centralna banka i Federalna poreska služba (FNS) trebalo bi naknadno da utvrde.

Na osnovu dobijenih informacija, poreski organi moći će da zahtevaju od banaka izvode sa računa građana.

Takođe, Centralna banka i ruske banke biće obavezne da u roku od jednog sata nakon transakcije dostave Federalnoj poreskoj službi informacije o plaćanju robe i usluga koje obavljaju građani.

Ova obaveza trebalo bi da stupi na snagu 2027. godine i obuhvatiće plaćanja bankovnim karticama, novčanim transferima, elektronskim novcem i putem sistema brzih plaćanja.

Osim toga, banke će morati da prijavljuju transakcije između kompanija i preduzetnika koje se obavljaju korišćenjem poslovnih kartica i drugih elektronskih sredstava plaćanja.

Podaci će se dostavljati uz navođenje poreskih identifikacionih brojeva pošiljaoca i primaoca novca.

Novi zakon mogao bi da ograniči novčane transfere na 30.000 rubalja mesečno

Državnoj dumi Rusije podnet je i predlog zakona koji bi omogućio ograničavanje finansijskih transakcija građana ukoliko budu osumnjičeni za sumnjive novčane transfere.

Prema predlogu, takvim građanima bilo bi dozvoljeno da na svoje račune uplaćuju gotovinu i primaju novac od drugih fizičkih lica u ukupnom iznosu od najviše 30.000 rubalja mesečno.

Predviđeno je da Centralna banka identifikuje sumnjive transakcije, dok bi banke bile dužne da uvedu odgovarajuća ograničenja u roku od jednog radnog dana.