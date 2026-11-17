SRUŠIO SE RUSKI VOJNI TRANSPORTNI AVION! Poginulo 17 osoba, hitne službe na terenu (VIDEO)
- Sedamnaest osoba je poginulo kada se ruski vojni transportni avion srušio u Kemerovskoj oblasti.
- Pad se dogodio u blizini sela Jagunovo, u jugozapadnom Sibiru.
- Detalji o okolnostima nesreće za sada nisu poznati.
Sedamnaest osoba je poginulo nakon što se ruski vojni transportni avion srušio u utorak u Kemerovskoj oblasti, prenosi britanski Independent.
Incident se dogodio u jugozapadnom Sibiru, u blizini sela Jagunovo.
Detalji o okolnostima pada letelice nisu za sada dostupni.
Lokalni guverner Ilja Seredjuk izvestio je o padu aviona u blizini sela Jagunovo na svom zvaničnom kanalu na platformi za razmenu poruka MAX, ali nije naveo o kojoj je letelici reč.
Navodi se da je u pitanju avion Antonov An-12.
Jedan očevidac je rekao za list Izvestija da je "gledao kroz prozor" kada je avion "leteo nebom, goreo, a zatim se strmoglavio i eksplodirao", prenosi Skaj njuz.
Seredjuk je objavio video-snimak sa lica mesta, navodeći da je na terenu medicinsko osoblje za vanredne situacije, zajedno sa drugim hitnim službama.
(Kurir.rs/Independent.co.uk/Skaj njuz)