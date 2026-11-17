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Sedamnaest osoba je poginulo nakon što se ruski vojni transportni avion srušio u utorak u Kemerovskoj oblasti, prenosi britanski Independent.

Incident se dogodio u jugozapadnom Sibiru, u blizini sela Jagunovo.

Detalji o okolnostima pada letelice nisu za sada dostupni.

Lokalni guverner Ilja Seredjuk izvestio je o padu aviona u blizini sela Jagunovo na svom zvaničnom kanalu na platformi za razmenu poruka MAX, ali nije naveo o kojoj je letelici reč.

Navodi se da je u pitanju avion Antonov An-12.

Jedan očevidac je rekao za list Izvestija da je "gledao kroz prozor" kada je avion "leteo nebom, goreo, a zatim se strmoglavio i eksplodirao", prenosi Skaj njuz.