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Na društvenim mrežama objavljen je snimak navodnog pada ruskog aviona An-12 u blizini Kemerova, u Rusiji, u kojem je, prema dostupnim informacijama, poginulo svih 17 osoba koje su se nalazile u letelici.

Snimak, koji je objavio beloruski opozicioni medij NEXTA, navodno prikazuje trenutak avionske nesreće zabeležen nadzornom kamerom.

Prema informacijama koje prenosi ruski Telegram kanal Shot, avion se zapalio tokom leta, nakon čega je počeo naglo da gubi visinu i eksplodirao prilikom udara o tlo.

Objavljen snimak nesreće

Na objavljenom snimku vidi se kadar nadzorne kamere postavljene na jednom objektu, koja je zabeležila područje u kojem se, prema navodima medija, dogodila nesreća.

NEXTA navodi da je u avionu bilo 17 osoba i da niko nije preživeo.