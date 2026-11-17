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Strogo poverljiva mreža koju američka Nacionalna bezbednosna agencija (NSA) koristi za internu komunikaciju prestala je da radi, saznaje CNN od šest izvora upoznatih sa situacijom.

Mreža, poznata kao NSA Net, omogućava zaposlenima da međusobno razmenjuju poverljive informacije. Za sada nema dokaza da je do prekida rada došlo zbog sajber napada, naveli su izvori.

Dok agencija pokušava da utvrdi razmere problema, uveden je raspoređen dolazak zaposlenih na posao, kako bi se izbeglo njihovo istovremeno okupljanje, tvrde izvori.

CNN je zatražio komentar od Nacionalne bezbednosne agencije.

Da li je ugrožena komunikacija sa Trampom?

Jedan aktuelni i jedan bivši američki zvaničnik izjavili su da prekid rada mreže NSA Net neće uticati na sposobnost agencije da predsedniku Donaldu Trampu dostavlja hitne obaveštajne informacije dok se nalazi na turneji po Aziji, gde putuje predsedničkim avionom Air Force One.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Oba izvora navela su da američka vlada raspolaže brojnim rezervnim sistemima i alternativnim mrežama koje omogućavaju bezbednu komunikaciju sa predsednikom.

Tramp se trenutno nalazi na Filipinima, odakle bi sutra trebalo da otputuje u Kinu na razgovore sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Foto: Ng Han Guan/AP, Shutterstock, EPA Vyacheslav Prokofiev Sputnik

Serija velikih tehnoloških kvarova u SAD

Prekid rada mreže najmoćnije američke obaveštajne agencije dogodio se nakon nekoliko velikih tehnoloških problema koji su pogodili avio-kompanije i druge korporacije širom Sjedinjenih Američkih Država.

Svi letovi širom zemlje bili su obustavljeni na nekoliko sati u petak nakon velikog sistemskog kvara, zbog čega su hiljade letova kasnile ili bile otkazane.

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) utvrdila je da je uzrok problema bio jedan ruter u saveznoj državi Arkanzas.

U međuvremenu, veliki prekid rada Microsoftovih servisa prošle nedelje onemogućio je korisnicima širom sveta pristup elektronskoj pošti putem Outlooka i sastancima na platformi Teams.

Za sada nema naznaka da su prekidi rada sistema NSA, FAA ili Microsofta izazvani sajber napadima.