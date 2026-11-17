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NATO je pojačao svoj nadzor nad Crnim morem i ostaje posvećen pružanju podrške Rumuniji svojim kapacitetima, ali još nije doneta nikakva konkretna odluka o novim savezničkim doprinosima, izjavio je danas rumunski ministar spoljnih poslova Dan Nekulaesku, nakon razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u sedištu Alijanse u Briselu.

On je, kako je rekao novinarima, preneo Ruteu da Rumunija želi da Crno more ostane visoko na agendi NATO-a i da bi saveznici trebalo da nastave da pružaju kapacitete kako bi pomogli u efikasnijem pružanju odgovora na bezbednosne izazove regiona, prenosi Ađerpres.

Istakao je da su razgovori tokom dvodnevnih sastanaka NATO-a i EU bili fokusirani na strateški značaj Crnog mora, potrebu za dodatnim kapacitetima i mere koje Rumunija preduzima kako bi upravljala regionalnom bezbednosnom situacijom.

Dodao je da je generalni sekretar NATO-a zabrinut zbog razvoja događaja na Crnom moru i da je Alijansa pojačala svoj fokus na taj region.

Kad je reč o mogućim pregovorima Ukrajine i Rusije, Nekulaesku je rekao da Rumunija podržava primirje na Crnom moru, kao i trajan i pravedan mir.

Ukoliko bi se održali pregovori o budućoj evropskoj bezbednosnoj arhitekturi, interesi EU i NATO, uključujući teritorijalnu odbranu i odvraćanje, moraju da ostanu prioritet, zaključio je on.