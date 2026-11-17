MOSKVI STIŽU LOŠE VESTI Ukrajina sklopila važan vojni sporazum! Moćna evropska zemlja proizvodiće njeno oružje,
- Ukrajina i Finska potpisale su memorandum o zajedničkoj proizvodnji naoružanja u Briselu, uz transfer tehnologije i razvoj zajedničkih odbrambenih rešenja.
- Veći deo proizvodnje biće namenjen ukrajinskoj odbrani, a planirani su i zajedničko istraživanje, ulaganja i osnivanje upravnog odbora za koordinaciju saradnje.
Ukrajinski ministar odbrane Jevhen Hmara i finski ministar odbrane Anti Hekenen potpisali su memorandum o zajedničkoj proizvodnji naoružanja tokom sastanka u Briselu.
Kako prenosi Ukrinform, Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da je postignut sporazum o saradnji dve zemlje u oblasti odbrambene industrije.
Memorandum uspostavlja okvir za proizvodnju ukrajinskih odbrambenih sistema u Finskoj, omogućava transfer tehnologije i razvoj zajedničkih odbrambenih rešenja, navelo je ministarstvo.
Dok traju aktivna borbena dejstva, najveći deo proizvodnje ostvarene u okviru ovog partnerstva biće prvenstveno namenjen potrebama ukrajinske odbrane.
Dokument takođe predviđa zajedničko istraživanje i razvoj novih odbrambenih sistema, kao i podsticanje ulaganja u preduzeća odbrambene industrije obe zemlje.
Finska će pomoći u uspostavljanju saradnje između kompanija i pružiti podršku u postupcima izdavanja dozvola neophodnih za realizaciju zajedničkih proizvodnih projekata.
Partneri planiraju i osnivanje zajedničkog upravnog odbora koji će koordinisati saradnju, određivati prioritete, razmatrati nove projekte i olakšavati transfer tehnologije i pokretanje zajedničkih proizvodnih pogona.
"Razvoj zajedničkih proizvodnih projekata jedan je od naših prioriteta. Ukrajina ima tehnologiju i borbeno iskustvo, dok Finska ima snažnu industrijsku bazu. Udružujemo naše prednosti kako bismo brže obezbedili više kvalitetnog naoružanja ukrajinskim vojnicima i istovremeno ojačali odbrambene sposobnosti naših zemalja", izjavio je Hmara.
Finska i Ukrajina razgovarale o jačanju protivvazdušne odbrane
Tokom sastanka ministri su razgovarali i o daljem jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane uoči zime, uključujući dodatne isporuke sistema PVO.
Hmara je takođe zahvalio Finskoj na municiji koju je isporučila prošlog meseca.
Kako je ranije preneo Ukrinform, Finska razmatra mogućnost izgradnje protivtenkovskih prepreka sličnih onima koje koristi Ukrajina, kako bi ojačala odbranu svoje granice prema Rusiji.
(Kurir.rs/Ukrinform)