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Ukrajinski ministar odbrane Jevhen Hmara i finski ministar odbrane Anti Hekenen potpisali su memorandum o zajedničkoj proizvodnji naoružanja tokom sastanka u Briselu.

Kako prenosi Ukrinform, Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da je postignut sporazum o saradnji dve zemlje u oblasti odbrambene industrije.

Memorandum uspostavlja okvir za proizvodnju ukrajinskih odbrambenih sistema u Finskoj, omogućava transfer tehnologije i razvoj zajedničkih odbrambenih rešenja, navelo je ministarstvo.

1/3 Vidi galeriju Volodmir Zelenski, Jevhen Hmara i Mihail Drapatij Foto: Facebook Printscreen

Dok traju aktivna borbena dejstva, najveći deo proizvodnje ostvarene u okviru ovog partnerstva biće prvenstveno namenjen potrebama ukrajinske odbrane.

Dokument takođe predviđa zajedničko istraživanje i razvoj novih odbrambenih sistema, kao i podsticanje ulaganja u preduzeća odbrambene industrije obe zemlje.

Finska će pomoći u uspostavljanju saradnje između kompanija i pružiti podršku u postupcima izdavanja dozvola neophodnih za realizaciju zajedničkih proizvodnih projekata.

Partneri planiraju i osnivanje zajedničkog upravnog odbora koji će koordinisati saradnju, određivati prioritete, razmatrati nove projekte i olakšavati transfer tehnologije i pokretanje zajedničkih proizvodnih pogona.

"Razvoj zajedničkih proizvodnih projekata jedan je od naših prioriteta. Ukrajina ima tehnologiju i borbeno iskustvo, dok Finska ima snažnu industrijsku bazu. Udružujemo naše prednosti kako bismo brže obezbedili više kvalitetnog naoružanja ukrajinskim vojnicima i istovremeno ojačali odbrambene sposobnosti naših zemalja", izjavio je Hmara.

Finska i Ukrajina razgovarale o jačanju protivvazdušne odbrane

Tokom sastanka ministri su razgovarali i o daljem jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane uoči zime, uključujući dodatne isporuke sistema PVO.

Hmara je takođe zahvalio Finskoj na municiji koju je isporučila prošlog meseca.