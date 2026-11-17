Vazdušni prostor Moldavije zatvoren je danas posle upozorenja na vazdušnu opasnost, zbog čega tri aviona iz Jerevana, Istanbula i Šarm el Šeika nisu mogla da slete na aerodrom u Kišinjevu, javljaju moldavski mediji.

Ruski dron "Geran-2", verzija iranskog drona "Šahed", dva puta je danas neovlašćeno ušao u vazdušni prostor Moldavije, potvrdio je Centar za vazdušne operacije Nacionalne armije te zemlje, prenosi Moldovalive.

Prema saopštenju Ministarstva odbrane Moldavije, dron je prvi put ušao u vazdušni prostor zemlje u 15.49 časova, iz pravca mesta Grebeniki u ukrajinskoj Odeskoj oblasti.

Potom je leteo prema Tiraspolju, pre nego što je napustio moldavski vazdušni prostor u pravcu Slavjanoserbke u Ukrajini.

Isti dron ponovo je ušao u vazdušni prostor Moldavije u 16.02 časova, ovog puta iz pravca Velikoploskog, takođe, u Odeskoj oblasti i nastavio prema mestu Malaješti u okrugu Kriuleni.

Centar za vazdušne operacije saopštio je da nastavlja da prati vazdušni prostor zemlje u koordinaciji sa nadležnim institucijama i partnerskim službama.

Ranije su se na društvenim mrežama pojavili snimci objekta za koji se pretpostavlja da je dron, a koji je oko 16.05 časova preleteo mesto Gura Bikuluj u okrugu Anenij Noj, krećući se u pravcu Kišinjeva.

Ministarstvo odbrane Moldavije još nije potvrdilo da li je reč o istom dronu.

Predsednica Moldavije Maja Sandu izjavila je da je ruski dron preleteo i iznad prestonice Kišinjeva, izazivajući uznemirenost među stanovnicima, prenosi Rojters.

Ona je najavila da će Moldavija nastaviti da se zalaže za uvođenje dodatnih sankcija Rusiji.

"Večeras je nekoliko ruskih dronova povredilo naš vazdušni prostor, a jedan od njih preleteo je iznad Kišinjeva, izazivajući uznemirenost među stanovnicima", napisala je Sandu na platformi X.

Ona je istakla da rat koji Rusija vodi predstavlja pretnju za celu Evropu.