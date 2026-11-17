Majka iz američke savezne države Misisipi optužena je za ubistvo nakon što je njena beba preminula od povreda zadobijenih udarcima tupim predmetom, samo nekoliko dana nakon rođenja, saopštile su vlasti.

Džantel Šeron Džordan uhapšena je u petak, gotovo mesec dana nakon što je njen sin Džejden Šejn Džordan-Berks rođen na jednoj adresi u Polkvilu, malom mestu u okrugu Smit.

"Ovo je užasan slučaj za sve koji učestvuju u ovoj istrazi", izjavio je šerif okruga Smit Džoel Hjuston.

"Ovakvi slučajevi su teški za razumevanje bilo kome, posebno kada uključuju gubitak nevinog deteta", dodao je on.

Džantel Šeron Džordan, majka iz Misisipija optužena za teško ubistvo novorođenog sina. Foto: Smith County Sheriff's Office, Mississippi

Beba preminula dva dana nakon rođenja

Ekipe Hitne pomoći i predstavnici šerifove kancelarije odgovorili su 18. oktobra na poziv zbog žene koja se porađala na adresi u Polkvilu.

Po dolasku su utvrdili da se Džordan porodila oko sat vremena ranije i da je pozvala hitne službe kako bi novorođenče bilo pregledano.

Beba je prevezena u bolnicu, gde su počele da se javljaju zdravstvene komplikacije nepoznatog uzroka.

Lekari su kasnije utvrdili da je dete zadobilo povrede ubrzo nakon rođenja, a dečak je preminuo dva dana kasnije, saopštila je šerifova kancelarija.

Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti trauma izazvana udarcima tupim predmetom, dok je smrt dečaka zvanično okarakterisana kao ubistvo.

Šerifova kancelarija nije saopštila na koji način je dete zadobilo povrede.

Džordan je saslušana 13. novembra, nakon čega je uhapšena i optužena za teško ubistvo, za koje je prema zakonima Misisipija predviđena mogućnost izricanja smrtne kazne.

Vlasti navode da je istraga i dalje u toku.

"Šerifova kancelarija okruga Smit svesna je interesovanja javnosti za ovaj slučaj i ostaje posvećena transparentnosti, uz istovremenu zaštitu integriteta istrage", naveo je portparol u saopštenju.

"Slučajevi ove prirode zahtevaju vreme, pažljivo ispitivanje dokaza i diskreciju svih uključenih kako bi se sve činjenice pravilno utvrdile i kako bi se mogle podneti odgovarajuće optužbe", dodaje se.

Britanski Independent kontaktirao je šerifovu kancelariju radi dodatnog komentara.

Potresne reči porodice preminulog dečaka

Prema čitulji koju je objavila pogrebna služba Ott & Lee Funeral Homes, oproštaj od Džejdena Džordan-Berksa i njegova sahrana bili su zakazani za 1. novembar.

U čitulji je objavljena i emotivna poruka koja opisuje ljubav porodice prema preminulom detetu.

"Džejden je rođen 18. oktobra 2026. godine u okrugu Smit, u Misisipiju, i iako je njegovo vreme na ovom svetu bilo kratko, ostavio je trajan trag u porodici koja ga je toliko volela", navodi se u poruci.