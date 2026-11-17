Neki od najposećenijih svetskih sajtova, uključujući internet stranice kompanija Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce i IKEA, bili su meta sajber napada čiji je cilj bio krađa kriptovaluta, podataka o platnim karticama i kompromitovanje iPhone uređaja, saopštio je u ponedeljak stručnjak za sajber bezbednost.

Prema istraživanju stručnjaka Skota Helmea, napadači su preko platforme Optimizely, koja se koristi za optimizaciju internet stranica, uspeli da ubace zlonamerni JavaScript kod namenjen posetiocima sajtova čak 178 organizacija iz različitih sektora.

Zlonamerni kod omogućavao je napadačima da pokušaju da preusmere uplate kriptovaluta na sopstvene digitalne novčanike, prikupljaju podatke o platnim karticama koje korisnici unose prilikom kupovine, kradu kolačiće i snimke ekrana, kao i da pokušaju da iskoriste bezbednosne propuste na uređajima sa operativnim sistemom iOS.

Nova prevara uzburkala ljude u Rusiji Foto: Shutterstock

Hakeri mogli da izazovu mnogo veću štetu

Helme je upozorio na ozbiljnost napada, ističući da su hakeri imali mogućnost da izvedu gotovo bilo koju zlonamernu aktivnost na kompromitovanim internet stranicama.

"Jedino što ih je ograničavalo bili su njihova mašta i sposobnost da napišu JavaScript kod koji bi uradio ono što žele", naveo je Helme, koji se bavi i obukom stručnjaka za odbranu od hakerskih napada.

"Napadači su jednostavno odlučili da to ne urade", dodao je on.

Prema njegovom istraživanju, potvrđene transakcije povezane sa napadačima pokazuju da je određena količina kriptovaluta zaista ukradena.

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Ipak, tačan obim finansijske štete i broj pogođenih korisnika za sada nisu poznati.

"Većina zlonamernog koda sada je uklonjena", napisao je Helme na svom istraživačkom blogu.

Kompanija za sajber bezbednost Hudson Rock takođe je saopštila da je pronašla dokaze da su kompromitovani sajtovi isporučivali zlonamerni kod svojim posetiocima.

Reuters, međutim, nije mogao odmah da utvrdi da li je kod uspešno iskorišćen u svakom pojedinačnom slučaju, niti kolike su razmere eventualnih kompromitovanja sistema i korisničkih podataka.

Velike kompanije pokrenule istrage

Kompanija Salesforce saopštila je da istražuje neovlašćene izmene Optimizely skripti i da ih je iz predostrožnosti onemogućila.

Equifax je takođe ispitao incident, nakon čega je prestao da koristi Optimizely. Kompanija je navela da nije pronašla dokaze da su njeni sistemi kompromitovani.

Iz kompanije IKEA saopšteno je da pokušavaju da utvrde da li je incident mogao da utiče na njihove digitalne usluge i korisnike.

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Optimizely, Apple, Zoom, HSBC i CNN nisu odmah odgovorili na zahteve Reutersa za komentar.

Incident je ukazao na ozbiljne bezbednosne rizike povezane sa korišćenjem spoljašnjih softverskih alata na internet stranicama velikih kompanija.

U ovom slučaju napadači su, prema dostupnim informacijama, iskoristili kod koji se učitava preko platforme Optimizely, što im je omogućilo da potencijalno ugroze posetioce velikog broja sajtova bez potrebe da pojedinačno provaljuju u sisteme svake kompanije.