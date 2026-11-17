Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da će eventualno razmeštanje francuskih vojnika u Ukrajini biti tretirano kao legitimna meta ruskih snaga.

Mere sa naše strane neće preduzimati Ministarstvo spoljnih poslova, već Ministarstvo odbrane i Generalštab Oružanih snaga Rusije.

Kao što je izjavio predsednik Rusije Vladimir Putin, strane trupe u Ukrajini, u slučaju da budu raspoređene, postaće legitimna meta ruske vojske. Nadamo se da su u Parizu toga svesni", poručila je Zaharova.

Ona je istakla da je direktna umešanost Pariza u ukrajinski sukob odavno "javna tajna" i podsetila da je Moskva više puta ukazivala na prisustvo zapadnih vojnih stručnjaka, instruktora i plaćenika na teritoriji Ukrajine, uključujući i one iz Francuske.

Prema njenim rečima, ruska Spoljna obaveštajna služba je još u oktobru 2025. godine objavila informacije o francuskim planovima za razmeštanje vojnog kontingenta u Ukrajini, dok je francuski predsednik Emanuel Makron više puta govorio o mogućnosti, pa čak i potrebi za takvim korakom.

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Ona je ocenila da, imajući u vidu obim pomoći koju Pariz pruža Oružanim snagama Ukrajine, uključujući isporuke tehnološki složenog naoružanja i pokretanje proizvodnje na teritoriji Ukrajine, bilo bi naivno pretpostaviti da francuski vojni stručnjaci ne učestvuju u aktivnostima na terenu.

Ona je dodala da se ne slažu svi u Francuskoj sa militarističkim kursom aktuelnog rukovodstva, upozoravajući da on ne doprinosi nacionalnoj bezbednosti, već stvara rizik od direktnog sukoba sa Rusijom.

Lavrov: Pariz direktno učestvuje u ratu

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov optužio je danas Pariz za direktno učešće u ratu u Ukrajini, posle izveštaja da se francuske trupe nalaze u toj zemlji i sprovode operacije koje nisu borbene prirode.

Sergej Lavrov Foto: Ramil Sitdikov/Pool Reuters

„Preneli smo zabrinutost putem dostupnih kanala, upozoravajući relevantne zemlje da ovo više nije podrška Ukrajini, već direktno učešće u ratu”, rekao je Lavrov novinarima na Samitu istočne Azije u Manili i dodao da francuske trupe pomažu ukrajinskoj vopjsci u određivanju ciljeva, pružaju satelitske podatke i još mnogo toga, prenosi Politiko.

Komentar Lavrova usledio je dan nakon što je „Radio Frans internasional” otkrio da Francuska već nekoliko meseci ima trupe u Ukrajini radi obuke i održavanja opreme.

Prema izveštaju, te trupe, koje su deo francuskog vojnog kontingenta u Poljskoj, uključene su u operacije u Ukrajini najmanje od leta ove godine.

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ruski zvaničnici su u više navrata upozoravali Evropu da ne šalje svoje trupe u tu zemlju.