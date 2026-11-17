Džensen Huang, suosnivač i donedavni izvršni direktor američkog tehnološkog giganta Nvidije, izjavio je da je spreman da se vrati na čelo kompanije ukoliko ga upravni odbor pozove. Huang se prvi put javno oglasio nakon što je prošlog četvrtka podneo ostavku zbog skandala povezanog sa vanbračnim vezama, uključujući odnos sa ženom za koju se sumnja da je sarađivala sa kineskom obaveštajnom službom, prenosi Wall Street Journal.

"Od mog odlaska primio sam ogroman broj poziva zaposlenih u Nvidiji, investitora, poslovnih partnera i klijenata koji žele da se vratim na mesto izvršnog direktora", poručio je Huang u današnjem saopštenju.

"Ako upravni odbor odluči da je moj povratak u najboljem interesu naših akcionara, zaposlenih, kompanije i Amerike, bila bi mi čast da prihvatim te pozive i vratim se na mesto izvršnog direktora", dodao je.

1/7 Vidi galeriju Šef Nvidije Džensen Huang sa suprugom Lori Huang Foto: Jacquelyn Martin/AP, Jordan Strauss/Invision, Alex Brandon/AP

Ostavka zbog veze sa ženom osumnjičenom za špijunažu

Huang je ostavku podneo 12. novembra, nakon otkrića dve vanbračne veze. Jedna je bila sa zaposlenom u Nvidiji, a druga sa Alis Huang, poslovnom ženom povezanom sa singapurskom industrijom centara za obradu podataka, za koju američke vlasti sumnjaju da je sarađivala sa kineskom obaveštajnom službom.

Skandal je otvorio pitanja o mogućem pristupu poverljivim informacijama i američkoj tehnologiji koja podleže ograničenjima izvoza u Kinu.

Nvidia je ranije saopštila da nema razloga da veruje da su njene poslovne tajne ili američka nacionalna bezbednost ugrožene. Ipak, kompanija je danas objavila osnivanje posebnog odbora koji će nadzirati pitanja nacionalne bezbednosti, poštovanje izvoznih ograničenja i rizike povezane sa međunarodnom trgovinom.

Huangov odlazak izazvao je snažne reakcije u Silicijumskoj dolini. Deo zaposlenih, investitora i vodećih tehnoloških preduzetnika smatra da bi njegov odlazak mogao ozbiljno da našteti Nvidiji, kompaniji koja ima ključnu ulogu u globalnom razvoju veštačke inteligencije.

Alis Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Među onima koji su se založili za njegov povratak nalaze se Ilon Mask i niz istaknutih tehnoloških preduzetnika.

Mogućnost Huangovog povratka komentarisao je i američki predsednik Donald Tramp.

"To mi svakako ne bi smetalo", rekao je Tramp novinarima u ponedeljak, dodajući da veruje da je Huang "naučio veliku lekciju".

Tramp je ranije umanjivao zabrinutost zbog mogućih posledica Huangove veze sa navodnom saradnicom kineske obaveštajne službe.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp tokom završnog predizbornog govora u Vašingtonu uoči međuizbora u SAD. Foto: Alex Brandon/AP, Mark Schiefelbein/AP

Uprkos pritiscima, upravni odbor Nvidije zasad ne razmatra Huangov povratak na mesto izvršnog direktora, objavio je Wall Street Journal, pozivajući se na osobu upoznatu sa stavom rukovodstva.

U međuvremenu se upravnom odboru obratio i Nader Halil, direktor razvojnih tehnologija u Nvidiji, koji smatra da kompanija ne može uspešno da prođe kroz narednih nekoliko godina bez Huangovog vođstva.

Prema njegovim rečima, celokupan ekosistem naprednog računarstva i tržište veštačke inteligencije u velikoj meri oslanjaju se na Huangovu viziju.

"Nvidia će jednog dana moći da pronađe naslednika, ali taj prelaz ne možemo sprovesti nepromišljeno", napisao je Halil u pismu predsedniku upravnog odbora Harviju Džounsu.

Huang priznao greške, očekuje ga saslušanje pred Kongresom

Huang se u današnjem saopštenju ponovo izvinio porodici i zaposlenima zbog svojih vanbračnih veza.

"Nisam živeo u skladu sa standardima koji se očekuju od svih u Nvidiji", priznao je.

Dodao je da je upravnom odboru prouzrokovao probleme zbog kojih duboko žali i da u potpunosti preuzima odgovornost za svoje postupke.

Huang je takođe istakao ponos zbog svog američkog državljanstva i mogućnosti koje su mu Sjedinjene Američke Države pružile.

"Nigde osim u Americi kompanija poput Nvidije ne bi bila moguća", poručio je.

Huangovim odlaskom skandal nije završen. Predstavnički dom američkog Kongresa najavio je da će bivši direktor Nvidije 1. decembra svedočiti pred tri kongresna odbora.

Kongresmeni žele da ispitaju moguće posledice njegove veze sa navodnom saradnicom kineske obaveštajne službe po američku nacionalnu bezbednost, ali i okolnosti pod kojima su kineske kompanije dolazile do naprednih Nvidijinih čipova.

Dan kasnije pred odborima bi trebalo da se pojavi glavni pravni savetnik Nvidije Tim Teter.

U međuvremenu je privremeno rukovođenje Nvidijom preuzela dosadašnja finansijska direktorka Kolet Kres.