Grčka
DEČAK (12) U TEŠKOM STANJU ZBOG ALKOHOLA! Popio najmanje sedam votki i dva energetska pića: Hitno prevezen u bolnicu, roditelji uhapšeni!
Dečak (12) je u teškom stanju hospitalizovan u bolnici u Volosu nakon što je konzumirao veliku količinu alkohola, a njegovi roditelji su nakon toga uhapšeni.
Dete je u bolnicu prevezeno iz oblasti Argalasti na poluostrvu Pelion, u jugoistočnom delu Tesalije.
Prema nezvaničnim informacijama, dečak je navodno popio najmanje sedam votki i dva energetska pića.
Roditelji deteta su uhapšeni zbog tog slučaja a policija ispituje da li je dvanaestogodišnjak kupio alkohol u prodavnici alkoholnih pića.
Kurir.rs/Prototema
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