VELIKA BRITANIJA NASTAVLJA DA NAORUŽAVA UKRAJINU: London će isporučiti Kijevu više od 1.000 raketa kratkog dometa
- Paket vredan 240 miliona funti namenjen je odbrani od ruskih vazdušnih napada tokom zime, a isporuke počinju od sredine decembra.
Britanske vlasti saopštile su danas da će Ukrajini obezbediti više od 1.000 dodatnih raketa kratkog dometa za protivvazdušnu odbranu, kao i lansere raketa, kako bi pomogle u odbrani od ruskih vazdušnih napada tokom ove zime, prenela je agencija Rojters.
Te rakete su deo paketa vrednog 240 miliona funti (317 miliona dolara), najavljenog danas, a koji je izdvojen iz sume od 500 miliona funti namenjene Ukrajini, a predviđene budžetom predstavljenim prošlog meseca.
Vlasti navode da su se ovi sistemi pokazali efikasnim protiv iranskih dronova tipa Šahed koje pokreću mlazni motori, a koje Rusija koristi za napade na Ukrajinu.
Paket podrške takođe uključuje više od deset radara za protivvazdušnu odbranu.
Isporuke će početi od sredine decembra, nadovezujući se na 400 raketa zemlja-vazduh koje je Velika Britanija već isporučila Ukrajini uoči ove zime.
Kurir.rs/Rojters