Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Britanske vlasti saopštile su danas da će Ukrajini obezbediti više od 1.000 dodatnih raketa kratkog dometa za protivvazdušnu odbranu, kao i lansere raketa, kako bi pomogle u odbrani od ruskih vazdušnih napada tokom ove zime, prenela je agencija Rojters.

Te rakete su deo paketa vrednog 240 miliona funti (317 miliona dolara), najavljenog danas, a koji je izdvojen iz sume od 500 miliona funti namenjene Ukrajini, a predviđene budžetom predstavljenim prošlog meseca.

Vlasti navode da su se ovi sistemi pokazali efikasnim protiv iranskih dronova tipa Šahed koje pokreću mlazni motori, a koje Rusija koristi za napade na Ukrajinu.

Paket podrške takođe uključuje više od deset radara za protivvazdušnu odbranu.

Isporuke će početi od sredine decembra, nadovezujući se na 400 raketa zemlja-vazduh koje je Velika Britanija već isporučila Ukrajini uoči ove zime.