Donji dom poljskog parlamenta, Sejm, odbacio je danas predlog opozicionog poslaničkog kluba Razvoj plus za izglasavanje nepoverenja vladi premijera Donalda Tuska kojim je opozicija istovremeno tražila izbor Marka Jurka za novog premijera.

Za predlog je glasalo 200 poslanika, dok je protiv bilo 242, a uzdržanih nije bilo, prenosi PAP.

Za usvajanje predloga bila je potrebna apsolutna većina od najmanje 231 glasa.

Predlog je predstavio bivši premijer i lider poslaničkog kluba Razvoj plus Mateuš Moravjecki, koji je optužio vladu da je u sukobu oko Ustavnog suda prekršila "sva pravila vladavine prava".

Moravjecki je ocenio da je neophodno sprovesti "resetovanje vlade", formirati parlamentarnu istražnu komisiju o, kako je naveo, "državnom udaru na Ustavni sud", a potom pristupiti ustavnim promenama.

Kao dodatne probleme naveo je rast nezaposlenosti, budžetski deficit, visoke cene energije, krizu u zdravstvenom sistemu, neuspešnu migracionu politiku i status javnih medija.

Poljski premijer Donald Tusk odbacio je optužbe i predlog za smenu vlade ocenio kao "prilično žalosnu grotesku".

Tokom parlamentarne rasprave Tusk je kritikovao i kandidata za novog premijera Marka Jurka, podsećajući na njegove ranije kontroverzne izjave o homoseksualnosti, vantelesnoj oplodnji i nasilju nad decom.

Foto: Omar Havana/AP

Predstavnici vladajuće koalicije odbacili su predlog, ocenjujući ga kao politički pokušaj opozicije da se vrati na vlast, dok su ga podržali poslanici stranaka Pravo i pravda, Konfederacija i Razvoj plus, kao i pojedini manji poslanički klubovi.

Predlog za izglasavanje nepoverenja potpisali su, pored poslanika Razvoja plus i predstavnici Konfederacije, poslanik Pol Kukiz iz poslaničkog kluba Direktna demokratija i nezavisna poslanica Paulina Matisejak.

Kao glavni razlog za smenu vlade predlagači su naveli, kako tvrde, ugrožavanje ustavnog poretka i odgovornost vlade za događaje u Ustavnom sudu.

Spor oko Ustavnog suda Poljske deo je dugogodišnjeg sukoba između vladajuće koalicije premijera Donalda Tuska i konzervativne opozicije predvođene strankom Pravo i pravda (PiS), koji traje od 2015. godine i odnosi se na zakonitost imenovanja sudija i nezavisnost pravosuđa.

Sukob je dodatno eskalirao nakon što je vladajuća većina pokušala da promeni sastav suda, dok je predsednik Poljske Karol Navrocki odbio da primi zakletvu pet novoizabranih sudija.

Opozicija optužuje Tuskovu vladu za nezakonito preuzimanje kontrole nad Ustavnim sudom, dok vlast tvrdi da pokušava da okonča institucionalnu krizu i obnovi vladavinu prava.