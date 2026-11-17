Snimak sigurnosne kamere ispred apoteke Walgreens u Nju Orleansu, gde je brutalno pretučen beskućnik Dejvid Hajd (68).

Devetnaestogodišnji mladić uhapšen je zbog sumnje da je brutalno pretukao na smrt beskućnika sa invaliditetom, ostavivši otiske obuće na njegovom licu, saopštila je policija.

Policija Nju Orleansa uhapsila je Antonija Majlsa u vezi sa ubistvom 68-godišnjeg Dejvida Hajda, koje se dogodilo 8. novembra, potvrdio je portparol policije za britanski Independent.

Prema navodima policije, Majls je prišao žrtvi nešto pre jedan sat posle ponoći i započeo svađu, nakon čega je iz Hajdovog ranca izvadio njegove stvari i počeo da ih uništava.

Zatim je počeo brutalno da tuče muškarca, koji zbog zdravstvenih problema nije bio u stanju da se odbrani, navela je policija.

Žrtva pronađena sa otiscima obuće na licu

Policija je pronašla Hajda ispred apoteke Walgreens nešto pre sedam sati ujutru, sa teškim povredama lica i vidljivim otiscima obuće, navodi se u sudskim dokumentima do kojih je došao Guardian.

Pored njegovog tela pronađene su i brojne bočice lekova koji se izdaju na recept. Lekari su na licu mesta konstatovali smrt.

Snimak nadzorne kamere obližnje prodavnice pokazao je da je Hajd sedeo blizu glavnog ulaza u apoteku kada mu je napadač oteo ranac, istresao njegov sadržaj na zemlju i počeo da ga tuče, navodi se u sudskim dokumentima.

Prema izveštaju, najveći deo smrtonosnog prebijanja dogodio se van vidokruga kamere.

Međutim, istražitelji su naveli da se na snimku vidi kako napadač koristi Hajdovu majicu da obriše svoju obuću pre nego što je pobegao sa mesta zločina.

Policija je saopštila da je narednog dana primila poziv u kojem je prijavljeno da se Majls "hvalio nepoznatim osobama da je odgovoran za prebijanje beskućnika na smrt".

Majls je saslušan u policiji, ali je pušten dok se ne sprovede dalja istraga.

Nekoliko dana kasnije policija je objavila snimak muškarca na parkingu, navodeći da je reč o "osumnjičenom koji se traži u vezi sa brutalnim prebijanjem u kojem je muškarac sa invaliditetom izgubio život".

Hvalio se da je ubio beskućnika

Jedan doušnik rekao je policiji da je osoba sa snimka upravo Majls.

Tokom razgovora sa istražiteljima, doušnik je naveo da ga je Majls pozvao nekoliko sati nakon što je Hajd pronađen mrtav i rekao mu "da ga voli, da je ubio beskućnika i da je nastavio da ga šutira čak i nakon što je već bio mrtav".

"Poznata osoba je takođe navela da joj je gospodin Majls rekao da je ubio beskućnika i uzeo njegove lekove na recept koji su se nalazili u rancu", navodi se u policijskom saopštenju.

Istražitelji su istakli da veruju da su informacije koje im je doušnik dostavio tačne, jer "nikakvi konkretni detalji istrage nisu bili objavljeni" u javnosti niti u medijima.

"Samo osoba koja je bila prisutna kada se ubistvo dogodilo mogla je da zna da je žrtva više puta šutirana u glavu i da je u rancu imala lekove na recept", dodaje se u saopštenju.

Majls je uhapšen u petak i optužen za ubistvo drugog stepena.