PUTIN STIGAO U KINU NA SAMIT APEK: Sve spremno za istorijski sastanak sa Trampom i Sijem
- Kremlj navodi da je susret trojice lidera zakazan za 19. novembar, i da će to biti prvi takav format.
- Putin će 18. novembra imati i odvojen razgovor sa Sijem o bilateralnoj saradnji i međunarodnim pitanjima, uključujući Ukrajinu.
Ruski predsednik Vladimir Putin stigao je Šendžen, gde će učestvovati na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), a na kojem će biti organizovan i trilateralni sastanak sa predsednicima SAD i Kine – Donaldom Trampom i Si Đinpingom.
Prema najavama Kremlja, trilateralni sastanak Putina, Trampa i Si Đinpinga zakazan je za 19. novembar, na marginama samita.
Biće to prvi susret trojice lidera u ovom formatu.
"Sve je usaglašeno. Sve tri strane obavile su značajan posao. Ostavljen je i prostor za diskusiju", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Kako je saopštio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, Putin će 18. novembra imati odvojen sastanak sa Sijem, na kojem će biti reči o bilateralnoj saradnji i međunarodnim pitanjima, uključujući Ukrajinu.
Trilateralni razgovori bi, prema najavama, trebalo da budu posvećeni strateškoj stabilnosti i međunarodnoj bezbednosti, a Vašington je najavio da će Tramp pokrenuti pitanje smanjenja nuklearnog naoružanja.
APEK okuplja 21 ekonomiju azijsko-pacifičkog regiona, a glavne teme saradnje su trgovina, investicije, ekonomski rast i regionalna integracija.
Kurir.rs/Tanjug