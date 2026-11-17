Ruski predsednik Vladimir Putin stigao je Šendžen, gde će učestvovati na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), a na kojem će biti organizovan i trilateralni sastanak sa predsednicima SAD i Kine – Donaldom Trampom i Si Đinpingom.

Prema najavama Kremlja, trilateralni sastanak Putina, Trampa i Si Đinpinga zakazan je za 19. novembar, na marginama samita.

Biće to prvi susret trojice lidera u ovom formatu.

"Sve je usaglašeno. Sve tri strane obavile su značajan posao. Ostavljen je i prostor za diskusiju", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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Kako je saopštio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, Putin će 18. novembra imati odvojen sastanak sa Sijem, na kojem će biti reči o bilateralnoj saradnji i međunarodnim pitanjima, uključujući Ukrajinu.

Trilateralni razgovori bi, prema najavama, trebalo da budu posvećeni strateškoj stabilnosti i međunarodnoj bezbednosti, a Vašington je najavio da će Tramp pokrenuti pitanje smanjenja nuklearnog naoružanja.

APEK okuplja 21 ekonomiju azijsko-pacifičkog regiona, a glavne teme saradnje su trgovina, investicije, ekonomski rast i regionalna integracija.