Generalni sekretar NATO-a Mark Rute razgovarao je sa novinarima u Briselu uoči sastanka posvećenog Ukrajini.

Na pitanje o trenutku u kojem je izveden ukrajinski napad na Kerčki most, Rute je odgovorio:

"Video sam snimke u medijima. Mislim da je važno da se Ukrajina brani, a to znači i da napada logistička čvorišta. Neizbežno je da to čini."

Rute je rekao da "mnogo ljudi veoma naporno radi" kako bi se postigao mir u Ukrajini, ali je istakao da NATO mora da nastavi da pruža vojnu podršku Kijevu "najvećom mogućom brzinom" i pomogne mu da u mirovnim pregovorima zauzme snažnu poziciju.

"Sudeći prema onome što čujem, prilično sam optimističan da ćemo danas posle podne čuti neke dobre vesti", dodao je Rute.

1/11 Vidi galeriju Mark Rute na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Ukrajinski napad na Krimski most

Ukrajinske snage izvele su danas, 17. novembra, napad dronovima i raketama na Krimski most, poznat i kao Kerčki most, koji povezuje okupirano poluostrvo Krim sa kopnenim delom Rusije.

Prema pisanju Kyiv Independenta, u napadu je urušen veliki deo kolovoza između dva nosača mosta, a fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju ostatke konstrukcije u vodi.

Most predstavlja jednu od ključnih logističkih ruta ruske vojske, kojom se dopremaju oružje, municija, gorivo i ljudstvo na Krim i dalje ka jugu Ukrajine.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će most biti obnovljen i da će nakon rekonstrukcije biti "još bolji nego ranije".

Međutim, ukrajinski vojni stručnjaci upozoravaju da bi obnova oštećenog dela mogla da traje godinu dana ili duže, uz značajne finansijske i tehničke resurse.