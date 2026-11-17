RUTE SE OGLASIO O UKRAJINSKOM NAPADU NA KRIMSKI MOST! Šef NATO-a poručio da je to neizbežno, pa najavio dobre vesti
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute razgovarao je sa novinarima u Briselu uoči sastanka posvećenog Ukrajini.
Na pitanje o trenutku u kojem je izveden ukrajinski napad na Kerčki most, Rute je odgovorio:
"Video sam snimke u medijima. Mislim da je važno da se Ukrajina brani, a to znači i da napada logistička čvorišta. Neizbežno je da to čini."
Rute je rekao da "mnogo ljudi veoma naporno radi" kako bi se postigao mir u Ukrajini, ali je istakao da NATO mora da nastavi da pruža vojnu podršku Kijevu "najvećom mogućom brzinom" i pomogne mu da u mirovnim pregovorima zauzme snažnu poziciju.
"Sudeći prema onome što čujem, prilično sam optimističan da ćemo danas posle podne čuti neke dobre vesti", dodao je Rute.
Ukrajinski napad na Krimski most
Ukrajinske snage izvele su danas, 17. novembra, napad dronovima i raketama na Krimski most, poznat i kao Kerčki most, koji povezuje okupirano poluostrvo Krim sa kopnenim delom Rusije.
Prema pisanju Kyiv Independenta, u napadu je urušen veliki deo kolovoza između dva nosača mosta, a fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju ostatke konstrukcije u vodi.
Most predstavlja jednu od ključnih logističkih ruta ruske vojske, kojom se dopremaju oružje, municija, gorivo i ljudstvo na Krim i dalje ka jugu Ukrajine.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će most biti obnovljen i da će nakon rekonstrukcije biti "još bolji nego ranije".
Međutim, ukrajinski vojni stručnjaci upozoravaju da bi obnova oštećenog dela mogla da traje godinu dana ili duže, uz značajne finansijske i tehničke resurse.
Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) saopštila je da je napad pokazao ranjivost mosta, koji je Rusija godinama predstavljala kao jedan od najbolje zaštićenih objekata na svetu.
(Kurir.rs/SkyNews)