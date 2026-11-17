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Ukrajinski ministar odbrane Jevhen Hmara komentarisao je današnji veliki napad na Krimski most, koji povezuje Rusiju sa okupiranim poluostrvom Krim.

Na pitanje novinara šta može da kaže o napadu, odgovorio je: "Tek smo počeli".

Ukrajinske snage su tokom noći izvele veliki napad dronovima i raketama na Krimski most.

Prema tvrdnjama ukrajinske vojske, srušili su se luk i deo drumske konstrukcije mosta, dok je železnički deo oštećen, ali nije srušen.

Saobraćaj drumskim delom mosta je obustavljen, dok je železnički saobraćaj naknadno ponovo uspostavljen.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je da je napad predstavljao završnu fazu operacije koja je trajala nekoliko nedelja, a koju su zajednički pripremili i koordinisali ukrajinska Služba bezbednosti (SBU) i Generalštab vojske.

Prema njegovim rečima, ukrajinske snage prethodno su sistematski uništavale ruske sisteme protivvazdušne odbrane, radare i opremu za elektronsko ratovanje kako bi omogućile napad na most.

U završnom napadu korišćeni su dronovi "Paljanicja" i "Ruta", kao i rakete "Neptun" i "Flamingo".