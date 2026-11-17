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Posada tankera za prevoz tečnog naftnog gasa "Tara gas"napustila je danas tanker koji je tokom prolaska kroz Ormuski moreuz pogođen projektilom, saopštili su izvori iz oblasti pomorske bezbednosti.

Prema navodima izvora, posada tankera koji plovi pod zastavom Paname, napustila je brod kod obale grada Hasab u Omanu, prenosi Rojters.

Omanski Centar za pomorsku bezbednost saopštio je ranije danas da je Oman evakuisao 24 člana posade sa broda "Tara gas", oko dve nautičke milje od poluostrva Musandam, nakon što se brod zapalio.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Indijsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da je tanker "Tara gas" napadnut juče, kao i da su dva od 24 člana posade, koji su indijski državljani, primljeni u bolnicu u lučkom gradu Hasabu, u okviru guvernatorata Musandam.

"Učestali napadi na brodove u ovom regionu izazivaju veliku zabrinutost i predstavljaju ozbiljnu pretnju po bezbednost civilnih pomoraca", navodi se u saopštenju indijskog ministarstva.

Vlasnik broda koji je bio meta napada je kompanija "Global gas" sa sedištem na Maršalskim Ostrvima.

Prema podacima o praćenju brodova na platformi "MarineTraffic", tanker je poslednji put prijavio svoju poziciju 26. septembra, u blizini obale Omana.