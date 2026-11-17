NOVI UDAR NA SVETSKO TRŽIŠTE NAFTE? Pogođena glavna žila kucavica za transport, Huti tvrde "UDAR JE BIO DIREKTAN!"
Jemenski Huti saopštili su danas da su lansirali ukupno pet dronova ka dve pumpne stanice na važnom saudijskom naftovodu "Istok–Zapad", u oblasti glavnog grada Saudijske Arabije Rijada.
Portparol vojnog krila Huta Jahja Sari izjavio je da je ova grupa izvela dve vojne operacije protiv pumpnih stanica na naftovodu "Istok–Zapad" u Saudijskoj Arabiji, prenosi Al Džazira.
Prema rečima Sarija, u prvom napadu je sa tri drona gađana deveta pumpna stanica, dok je u drugom napadu, sa dva drona, ciljana osma stanica.
On je naveo da je napad bio "precizan i direktan".
Huti su tokom ovog meseca u više navrata tvrdili da su izveli napade na ovaj naftovod, podseća Rojters i dodaje da i dalje traje sukob između ove militantne grupe i koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena.
Nakon što su sukobi na Bliskom istoku poremetili transport nafte kroz moreuz Hormuz, Rijad je preusmerio oko 4 miliona barela sirove nafte dnevno putem naftovoda "Istok–Zapad" ka gradu Janbu, što čini oko 4 odsto ukupne svetske ponude.
Za Saudijsku Arabiju, najvećeg svetskog izvoznika nafte, ovaj naftovod je ublažio posledice zatvaranja Ormuskog moreuza zbog rata.
Kurir/Tanjug