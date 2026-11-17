Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je navodno tražio od šefa Mosada da pripremi tajni napad na Iran bez znanja vlade i vojske, posle protivljenja načelnika Generalštaba, piše Vašington post.

Prema navodima lista, načelnik Generalštaba Ejal Zamira se protivio povratku u rat jer je strahovao da bi to moglo da poremeti zakazane izbore.

Netanjahu je, kako tvrde izvori, od šefa Mosada Romana Gofmana tražio da nastavi pripreme za tajnu operaciju u Iranu, a da o tome ne obavesti ni vladu ni načelnika Generalštaba. Detalji plana nisu poznati. Drugi izraelski bezbednosni zvaničnici, uključujući Zamira, saznali su za njega pre nego što je mogao da bude sproveden.

O planovima Netanjahua i Gofmana prethodno je izvestila izraelska televizija Kanal 12. Jedan izraelski bezbednosni zvaničnik odbacio je navode kao "lažnu optužbu", dok kabinet Netanjahua nije odgovorio na upit Vašington posta.

1/10 Vidi galeriju Iran Teheran napad Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Maya Levin/AP

Strah od novog rata dok se formira vlada

Prema pisanju Vašington posta, opozicija i deo bezbednosnog aparata strahuju da bi Netanjahu, koji je u tom trenutku bio premijer u tehničkom mandatu, mogao da iskoristi ratnu krizu kako bi popravio svoje političke izglede.

Njegov glavni rival, bivši načelnik Generalštaba Gadi Ajzenkot, dobio je mandat za sastavljanje nove vlade i rok do 20. decembra.

Deo Netanjahuovih pristalica smatra da bi povratak u rat mogao da primora Ajzenkota da uđe u vladu nacionalnog jedinstva, u kojoj bi Netanjahu ostao premijer. Ajzenkotov blok osvojio je 48 mesta, dok je za većinu u Knesetu potrebno 61. On je za sada odbio mogućnost ulaska u vladu sa Netanjahuom na čelu.

Ajzenkot je prošle nedelje u javnom pismu pozvao Netanjahua na uzdržanost.

Gadi Ajzenkot Foto: Ariel Schalit/AP

"Angažovanje bezbednosnih snaga bez direktne i neposredne pretnje moglo bi da ima razorne posledice po izraelsku demokratiju i poverenje građana u institucije", napisao je on.

Dodatnu zabrinutost u opoziciji izazvao je Netanjahuov potez da u petak pošalje Gofmana na sastanke sa američkim zvaničnicima u Vašington, a da o tome prethodno nije obavestio Ajzenkota, navela su za list dva zvaničnika opozicionih stranaka.

Tramp se udaljava od novih napada

Zajednički američko-izraelski napad u februaru ubio je iranskog vrhovnog vođu, ali nije doveo do pada režima.

Vašington post ocenjuje da su, nakon poraza republikanaca na izborima u SAD, sve manje šanse da će američki predsednik Donald Tramp u narednim nedeljama odobriti novu rundu zajedničkih napada.

"Jasno je da se Tramp udaljava od napada na Iran, a to je problem za Netanjahua. Ali dok god je premijer, može da pokuša mnogo toga", rekao je Denis Citrinovic, bivši analitičar izraelske vojne obaveštajne službe za Iran.

Jedan bivši visoki izraelski zvaničnik, koji je jedan od četiri izvora Vašington posta, ocenio je da je tajna operacija mogla da izazove rat sa Iranom i uvuče Trampa u sukob protiv njegove volje.