Novi memoari bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena donose dosad nepoznate detalje iz njegovog četvorogodišnjeg mandata u Beloj kući. Bajden piše o odnosima sa Donaldom Trampom, Benjaminom Netanjahuom, Volodimirom Zelenskim i drugim svetskim liderima, ali i o odluci da se ponovo kandiduje za predsednika, a zatim povuče iz izborne trke.

Odlomke iz knjige "Obećaj mi, Ameriko", koja bi trebalo da bude objavljena u utorak, 17. novembra, ekskluzivno su preneli CNN, The Wall Street Journal i The New York Times.

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Bajden o Netanjahuu, Zelenskom i Putinu

Govoreći o izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu, Bajden piše da je vremenom postajao sve frustriraniji njegovom nespremnošću da sagleda širu sliku, zanemari sopstvene političke interese i razmotri dugoročne posledice svojih odluka.

Tvrdi da je Netanjahu bio svestan da sve veći broj civilnih žrtava u Gazi šteti međunarodnom ugledu Izraela i američkoj podršci ratu, ali da obećanja o preduzimanju dodatnih mera opreza retko prate stvarne promene na terenu.

"Bibi nije imao nikakvih problema da daje obećanja koja nije mogao, niti nameravao, da ispuni", piše Bajden, dodajući da je Netanjahu razumeo da sve veći broj poginulih Palestinaca ne narušava samo međunarodni ugled Izraela, već stvara i sve veće političke probleme za SAD.

1/4 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu glasao na parlamentarnim izborima Foto: YONATAN SINDEL/POOL / Sipa Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonatan Sindel/Pool AFP

Ipak, to ga, izgleda, nije podstaklo da promeni politiku.

"Uspostavio se poznati obrazac: on bi obećao da će učiniti više, a zatim bi usledila nova agresivna akcija u kojoj bi poginulo još civila. Kada bismo ih na to upozorili, Izraelci bi uvek imali neko objašnjenje ili izgovor, ali ishod je ostajao isti. (...) Iako sam razumeo da deluje pod snažnim pritiscima, frustriralo me je što nije razmišljao kao državnik i štitio dugoročne interese Izraela", piše Bajden.

Osim neslaganja oko rata u Gazi, Bajden piše i o nedostatku poverenja između njega i izraelskog premijera.

"Među nama nije bilo mnogo poverenja. Iako smo mogli da budemo direktni jedan prema drugome, poverenja zapravo nije bilo. Takođe me je zabrinjavala Bibijeva sklonost ponašanju sličnom Trampovom. Bio je veoma slobodan u baratanju činjenicama i nije oklevao da prilagođava demokratske institucije sopstvenim interesima", navodi Bajden.

Osim o Netanjahuu, Bajden je otkrio i šta zaista misli o ukrajinskom predsedniku.

"Volodimir Zelenski u privatnim razgovorima ume da bude ćudljiv i tvrdoglav, a nije ni toliko zahvalan koliko bih očekivao", piše Bajden, dodajući da se njegova glumačka karijera pokazala kao "veoma dobra priprema" za predsedničku funkciju.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Bajden se osvrće i na ruskog predsednika Vladimira Putina, opisujući njegov razdražljiv ton i ponašanje tokom njihovih susreta.

Posebno ističe da je ruski lider "voleo da sedi pogrbljeno tokom sastanaka, glumeći ravnodušnost, poput tinejdžera".

Bivši američki predsednik otkriva i da su članovi tima Donalda Trampa tražili od njega da potpiše pismo kojim bi im omogućio direktne pregovore sa Putinom pre Trampovog ponovnog preuzimanja dužnosti.

Bajden je to odbio, "ne želeći da im da odrešene ruke za ono što bi, po mom mišljenju, bila svojevrsna kapitulacija na štetu Ukrajine".

Tramp mu ostavio pismo, pa predložio prijateljstvo

Tramp je godinama bio Bajdenov glavni politički protivnik, ali memoari otkrivaju i neke neobične trenutke njihovog odnosa.

Bajden knjigu započinje osudom upada u američki Kapitol 6. januara 2021. godine.

O Trampu piše:

"Američki predsednik nije predvodio Ameriku, već pobunu. Bio je to jedan od najtežih primera zanemarivanja dužnosti nekog predsednika u našoj istoriji."

Uprkos tome, Bajden navodi da je po dolasku u Ovalni kabinet nakon inauguracije tamo zatekao pismo zahvalnosti koje mu je ostavio Tramp, iako ga je tokom predizborne kampanje mesecima napadao.

"Bilo je gotovo kao da postoje dva Donalda Trampa", piše Bajden, prisećajući se i onoga što mu je Tramp rekao u Ovalnom kabinetu nakon izbora 2024. godine.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući Foto: EMILY CURIEL/EPA, Alex Brandon/AP

"Znaš, Džo, da nije politike, mislim da bismo bili dobri prijatelji. Da nije politike, stalno bismo zajedno igrali golf", navodno mu je rekao Tramp.

Kada je reč o potezima i odlukama koje je donosio tokom predsedničkog mandata, Bajden ne pokazuje kajanje ni zbog jedne od njih.

Tako navodi da i dalje smatra da je njegova žestoko kritikovana odluka o povlačenju američkih snaga iz Avganistana bila ispravna.

"Ponovo bih doneo istu odluku", piše bivši predsednik.

Odluka o povlačenju iz predsedničke trke i sukob sa demokratama

"Svi su bili za", piše Bajden, dodajući da je osećao "obavezu" da ponovo uđe u predsedničku trku.

Međutim, usledila je kobna televizijska debata sa Trampom, tokom koje je Bajden delovao nesigurno, u više navrata gubio tok misli i teško pronalazio prave reči.

Ubrzo nakon toga počeli su pritisci da odustane od kandidature.

Bajden posebno izdvaja Nensi Pelosi, koja je navodno "sa ogromnom energijom iza kulisa radila na tome da nagovori izabrane zvaničnike i Bajdenove delegate da mu okrenu leđa".

Pominje i Čaka Šumera, koji je došao na vrata njegovog doma u Delaveru kako bi mu lično savetovao da odustane od predsedničke trke.

Bajden se osvrće i na izveštaj specijalnog tužioca Roberta Hura iz 2024. godine, koji se bavio njegovim postupanjem sa poverljivim dokumentima.

Posebno ga je razbesnela Hurova tvrdnja da nije mogao da se seti kada je preminuo njegov sin Bo Bajden.

"To me boli jednako danas kao što je bolelo 30. maja 2015. godine. Dakle, ako Robert Hur želi da zna kada je moj sin umro, evo mog odgovora: danas. Svakog dana se budim sa osećajem kao da sam ga izgubio pre samo jednog minuta", piše bivši predsednik.

Među brojnim svetskim liderima o kojima Bajden piše u memoarima, jedna od retkih osoba koju opisuje isključivo pozitivno jeste nekadašnja britanska kraljica Elizabeta II.

Opisuje je kao ženu koju je krasila "čelična snaga, uz iskru humora u očima", što ga je podsećalo na njegovu pokojnu majku.