Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Hiljade ljudi protestovalo je danas u Bratislavi protiv slovačkog premijera Roberta Fica.

Demonstranti su optužili njegovu vladu za potkopavanje vladavine prava i kritikovali njeno zbližavanje sa Rusijom, javlja AFP.

Protest je organizovala glavna opoziciona stranka Progresivna Slovačka (PS) na godišnjicu Plišane revolucije 1989. godine kojom je svrgnut komunistički režim u tadašnjoj Čehoslovačkoj. Češka i Slovačka su se mirno razišle 1993. godine.

Prema podacima Progresivne Slovačke, na protestu se okupilo oko 25.000 ljudi. „Postoji određena grupa političara koji žele da ograniče slobodu i uliju strah ljudima“, rekao je 22-godišnji student medicine Julijus Tobijas Kolesar.

On je kritikovao poteze Ficove vlade da poveća kontrolu nad medijima i kulturom i ograniči prava LGBT+ osoba u Slovačkoj, koja ima 5,4 miliona stanovnika.

Demonstranti ljuti zbog veza sa Rusijom

Demonstranti su bili posebno kritični prema Ficovim pokušajima da ojača odnose sa Kremljem uprkos ruskoj invaziji na Ukrajinu. Među potezima koji su izazvali nezadovoljstvo, istakli su oktobarsku posetu slovačkog ministra spoljnih poslova Juraja Blanara Moskvi, gde je učestvovao na sastanku rusko-slovačke međuvladine komisije.

„Zapanjujuće je. To je izdaja naroda, činjenica da pregovaraju sa njima (Rusima)“, rekao je Igor Viko, penzionisani lekar koji nastavlja da radi u 74. godini. „Neka spakuju svoje stvari i odu!“, rekao je.

Ficova vlada gubi većinu u parlamentu

Fico se vratio na vlast 2023. godine, nakon tri prethodna mandata premijera. Njegova vladajuća koalicija je nedavno izgubila apsolutnu većinu u parlamentu nakon što je nekoliko poslanika otišlo. Centristička opozicija poziva na prevremene izbore, ali joj nedostaje 90 glasova potrebnih u parlamentu da ih raspiše.

Fico se protivi slanju vojne pomoći Ukrajini i suočio se sa brojnim protestima u poslednje tri godine. Takođe se u nekoliko navrata sukobio sa Evropskom unijom.

Slovački parlament je prošle godine izmenio Ustav i ubacio odredbu koja daje slovačkom nacionalnom zakonu prednost nad zakonima Evropske unije, navodi AFP.