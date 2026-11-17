Tamara Škorić (39) iz Murharta, okrug Rems-Mur, Baden-Virtemberg, nestala je pre nedelju dana. Policija od tada očajnički traga za njom, a poznanica Derja Murat ispričala je kako ju je srela ujutro na dan nestanka u vrtiću, koji pohađaju i njena deca, kada joj se gubi svaki trag.

Naime, kako je ispričala prijatelja, Tamara je napustila svoj stan u ulici Fric-Eman-Štrase u utorak pre podne, tačnije 10. novembra, a kako se saznaje, 39-godišnjakinja nije povela nijedno od svoje dece.

- Htela sam da joj se obratim jer nije izgledala baš dobro - ispričala je Murat i dodaje da ih povezuje to što su obe majke autistične dece.

Ipak, majka čija deca idu u isti vrtić odlučila je da joj ne priđe.

- Pogledala me je tako ljutito. Tada sam pomislila: dobro, možda ne želi da razgovara. Onda sam samo nastavila dalje, a ona me je gledala - dodala je.

1/4 Vidi galeriju Tamara Škorić, nestala Srpkinja u Nemačkoj Foto: Policija Baden Virtemberg

Kada se kasnije saznalo da je Tamara nestala, Derja Murat počela je da razmišlja o njihovom poslednjem susretu.

- Danas me već grize savest. Da sam joj prišla, možda bismo mogle da popijemo kafu ili da sednemo i malo porazgovaramo. Naravno, nadam se da joj se ništa nije dogodilo. Da je možda negde, kod neke prijateljice ili tako nešto - navela je za RTL.

Misteriozne okolnosti nestanka

Danas prepodne policija je angažovala više od 50 policajaca koji su tragali za nestalom ženom u Murhartu.

- Dobili informacije da bi se nestala žena možda mogla nalaziti u šumskom području južno od Murharta - rekao je portparol policije Robert Zilbe za RTL. Šumsko područje sistematski je pretraživano u nadi da će pronaći nestalu ženu ili dodatne tragove.

Kasno popodne, kada je počelo da se smrkava, policija je obustavila potragu. Bez rezultata, rekao je portparol policije za RTL. Za sada nije jasno koje će mere potrage biti preduzete u sredu, tačnije sutra.

- Njeno boravište trenutno nije poznato. Postoji opasnost da se nalazi u bespomoćnom stanju - saopštila je policija odgovarajući na upit RTL-a. Istražitelji proveravaju i mogućnost da je majka postala žrtva zločina.

Tamara Škorić Foto: Policija Baden Virtemberg

Ko može da pruži informacije o nestaloj ženi?

Nestala žena ima 39 godina i visoka je oko 166 centimetara. Vitke je građe, ima tamnoplavu kosu do ramena i plave oči. U trenutku nestanka nosila je tamnoplavu jaknu i ljubičaste trenerke. Takođe je moguće da je sa sobom imala svetlosivi ranac marke "Eastpak". Govori nemački i srpski jezik.

Policija posebno moli taksiste i vozače Ubera koji rade na području Murharta da dostave informacije o nestaloj ženi.

Svi koji imaju bilo kakva saznanja treba da pozovu Policijsku upravu Aalen na broj 07361 5800 ili policiju na broj 110.