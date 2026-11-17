Američki predsednik Donald Tramp i zvaničnici njegove administracije saopštili su danas u odvojenim izjavama da niz tehnoloških prekida koji su poslednjih dana pogodili vazdušni saobraćaj, bankarstvo i sisteme nacionalne bezbednosti zemlje nisu međusobno povezani i da ne ukazuju na širi problem.

"Kada ste veliki i moćni i imate sav taj novac, onda se takve stvari dešavaju. Sve je u redu", rekao je Tramp novinarima u Manili, gde prisustvuje ekonomskoj konferenciji Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), prenosi Rojters.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući Foto: EMILY CURIEL/EPA, Alex Brandon/AP

Među brojnim prekidima bio je i višednevni pad sistema kontrole letenja, koji je poremetio planove putovanja stotina hiljada ljudi.

Problemi su se nastavili i danas, kada je došlo do pada visoko poverljive mreže koju američka Agencija za nacionalnu bezbednost (NSA) koristi za internu komunikaciju.

Bela kuća tvrdi da nema razloga za zabrinutost

Portparolka Bele kuće Loren Bis izjavila je da nema dokaza da je niz tehnoloških poremećaja širom Sjedinjenih Američkih Država posledica sajber napada.

"Ne postoji nikakva kriza, niti bilo šta slično... nešto zbog čega bi Amerikanci trebalo da budu zabrinuti", rekla je Bis za Njuzmaks.

Ona je navela da je Tramp okupio grupe stručnjaka, uključujući specijalne operativne grupe, kako bi se pozabavili problemima u Saveznoj upravi za avijaciju (FAA).

Dodala je da je predsednik pozvao republikance i demokrate da usvoje zakon kojim bi se obezbedilo više sredstava za modernizaciju sistema ove agencije.

Američki potpredsednik Džej Di Vens rekao je da ga prijatelji pitaju da li bi trebalo da grade bunkere ili naprave zalihe hrane i vode, ali da je njegov odgovor negativan.

"Moj odgovor na to je - ne, ne nazire se nekakva kriza, ali čovek mora biti spreman na sve", rekao je Vens za Foks njuz.

1/6 Vidi galeriju Američki potpredsednik Džej Di Vens na pregovorima s Iranom u Burgenštoku u Švajcarskoj Foto: Fabrice Coffrini/Keystone, FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Urs Flueeler/Pool Keystone

Republikanski senator iz Misurija Džoš Holi novinarima je rekao da "ako je sve ovo slučajnost, onda je to verovatno najveća slučajnost u istoriji sveta".

Serija kvarova počela 12. novembra

Poremećaji povezani sa tehnologijom javljali su se svakog radnog dana počevši od 12. novembra, kada je pad sistema kompanije Majkrosoft onemogućio funkcionisanje mnogih njenih usluga, uključujući elektronsku poštu.

Sledećeg dana, obustava svih letova na nivou cele zemlje trajala je četiri i po sata, što je najduži prekid vazdušnog saobraćaja u SAD još od napada 11. septembra 2001. godine.

Ministar saobraćaja Šon Dafi izjavio je da je do poremećaja u avio-saobraćaju, koji je trajao četiri dana, došlo usled kvara u komunikacionom sistemu.

Prema njegovim rečima, kvar je bio povezan sa radovima na instalaciji rutera i zameni starih bakarnih kablova optičkim kablovima.

Pala i tajna komunikaciona mreža NSA

Poslednji u nizu poremećaja je pad tajne mreže koju američka Agencija za nacionalnu bezbednost (NSA) koristi za svoje interne komunikacije, objavio je ranije danas CNN, pozivajući se na šest obaveštenih izvora.

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Mreža, koja se naziva NSA Net, omogućava zaposlenima da na internom nivou razmenjuju poverljive informacije.

Prema izvorima, u ovom trenutku nema dokaza da je reč o sajber napadu.

Savezna agencija za upravljanje vanrednim situacijama saopštila je da će danas sprovesti redovno nacionalno testiranje svog sistema za uzbunjivanje u hitnim slučajevima.

Reč je o obaveznoj proceduri koja se mora sprovoditi najmanje jednom u tri godine.

Test poruka biće emitovana putem radio i televizijskih stanica, kablovskih sistema, kao i preko provajdera satelitskog radija i televizije.