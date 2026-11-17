Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države mogu da pomognu Ukrajini da ojača svoju odbranu otvaranjem Staršilda, satelitske veze za uništavanje neprijateljskih lansirnih sistema balističkih raketa u blizini granice.

Zelenski je u večernjem obraćanju rekao da bi uništavanje ruskih i severnokorejskih sistema za lansiranje balističkih raketa, koji su postavljeni blizu granice sa Ukrajinom, moglo da stvori podsticaj za Rusiju da što pre okonča rat, kao i da SAD mogu u tome da pomognu, prenosi Ukrinform.

"Svi znaju šta je za ovo potrebno. Svi razumeju da ovo može biti efikasno. Ali umesto da se pravo na zaštitu dobije samo ovako, umesto otvaranja satelitskih komunikacija za uništavanje ruskih i severnokorejskih lansirnih sistema balističkih raketa u blizini naših granica, postoji suprotan proces", kazao je Zelenski.

On je dodao da je ograničenje brzine satelitskog komunikacionog i bezbednosnog sistema "Staršild", koji je dizajniran za potrebe državnih, vojnih i obaveštajnih službi SAD i njenih partnera, i dalje na snazi na privremeno okupiranim teritorijama.

"Razgovaramo sa našim partnerima, sa američkom stranom, o tome", istakao je Zelenski.

Ograničenja brzine komunikacije satelita "Staršild" na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine su na snazi sedmi dan zaredom, a prema saopštenju ukrajinskih zvaničnika, ni Pentagon ni kompanija SpejsEks, koja je razvila "Staršild", još nisu dali objašnjenje.