Nemačka i Velika Britanija su danas odbacile kritike Elbridža Kolbija zvaničnika Pentagona zaduženog za politiku, koji je ocenio da su ukrajinski napadi duboko u rusku teritoriju, usmereni na naftnu infrastrukturu i komercijalna skladišta, neefikasni i da nose rizik od jačanja ruske odlučnosti, prenela je agencija Rojters.

Taj sukob je ogolio sve dublji jaz između Vašingtona i njegovih evropskih saveznika po pitanju kako bi Ukrajina trebalo da vodi rat, i to u trenutku kada su Evropa i Kanada preuzele finansiranje isporuka oružja, nakon što su SAD, pod administracijom predsednika Donalda Trampa, prestale to da čine.

Na pitanje da li deli Kolbijev stav, nemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je da je "kritikovanje takvih napada u Rusiji - čiji je cilj uništavanje strateških vojnih objekata ili ciljeva koji se koriste u vojne svrhe - prilično glupo".

"Umesto što to kritikujemo, trebalo bi da govorimo o terorističkim napadima koji se svakodnevno, danju i noću, izvode na ukrajinsku energetsku, vodovodnu i toplotnu infrastrukturu. To je svojevrstan terorizam", rekao je Pistorijus.

Britanski ministar odbrane Ves Striting zauzeo je isti stav, navodeći da su ti napadi "pomogli da se oslabi ratna mašinerija (ruskog predsednika Vladimira) Putina, čime se dobija na vremenu i spasavaju životi".

Govoreći u sedištu NATO u Briselu, Kolbi je ukrajinsku kampanju napada duboko u rusku teritoriju nazvao spektaklom.

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"Dok se javna debata fokusira na spektakl napada duboko u rusku teritoriju, osmišljenih da nanesu bol ruskom stanovništvu, naša procena je da takvi napadi nisu bili efikasni u okončanju rata, niti doprinose zaustavljanju ruskog napredovanja na liniji fronta", rekao je Kolbi.

Kolbi se obratio učesnicima sastanka takozvane "Ramštajn grupe" – zemalja koje pružaju vojnu podršku Ukrajini - na kojem se razgovaralo o tome kako Kijevu dostaviti još oružja uoči teške zime, dok Rusija istovremeno pojačava vazdušne udare na civilnu infrastrukturu.

Zvaničnik Pentagona je naveo da se ukrajinska vojska s pravom fokusirala na odbranu linija fronta, sprovodeći kampanju napada srednjeg dometa uz upotrebu novih tehnologija dronova i taktika usmerenih na ometanje logistike i sprečavanje ruskog napredovanja.

Međutim, ukrajinski napadi duboko u pozadini, posebno oni usmereni na infrastrukturu poput skladišta kompanije Vajldberiz (Wildberries), ruskog ekvivalenta Amazona, mogli bi da dovedu do jačanja otpora ruskog stanovništva, ocenio je Kolbi.

"Napadi, posebno oni usmereni na civilnu infrastrukturu poput Vajldberiza, verovatno su ojačali odlučnost ruske javnosti, kao i spremnost samog Kremlja na zaoštravanje", rekao je Kolbi.