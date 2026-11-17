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Nova vlada Letonije, na čelu sa premijerom Andrisom Kulbergsom, dobila je podršku 51 od 100 poslanika, a najavila je da će zadržati izdvajanja za odbranu na pet odsto BDP-a i nastaviti podršku Ukrajini.

Kulbergs je na konferenciji za novinare u Rigi rekao da će vlada ojačati nacionalnu bezbednost.

Pored govornice u parlamentu stajale su zastave Letonije i Ukrajine, što odražava obećanje vlade da će nastaviti da pruža podršku Kijevu i zadržati čvrst stav prema Moskvi.

Premijerova proukrajinski orijentisana Ujedinjena lista osvojila je 35,3 odsto glasova na parlamentarnim izborima u oktobru. To je najbolji rezultat neke političke grupacije od kada je Letonija 1991. povratila nezavisnost odvajanjem od Sovjetskog Saveza.

Kulbergs vladu formira zajedno sa nacionalističkom strankom Nacionalni savez, prenosi Rojters.

Letonija je 2004. postala članica NATO-a i Evropske unije.